Project Zomboid : Une date de sortie pour la Builde 42, bientôt jouable par tout le monde

Après près de deux ans d'attente et de tests, Project Zomboid s'apprête à déployer sa colossale mise à jour 42. Prévue pour fin juillet, elle promet de transformer radicalement l'expérience avec l'ajout de l'élevage, un artisanat repensé et une carte considérablement agrandie.

Le jeu de survie culte va passer une étape extrêmement importante d'ici quelques jours. Après 19 mois de mises à jour sur la version bêta, il semblerait que The Indie Stone soit enfin prêt à lancer sa Builde 42. Tous les joueurs de Project Zomboid pourront effectivement y accès dès la fin du mois de juillet, sans devoir passer par les propriétés Steam.

Une refonte massive pour le jeu de survie culte

Le studio de développement The Indie Stone décrit cette version comme l'une des plus vastes de toute l'histoire du titre. Le célèbre comté de Knox, cette immense reconstitution fictive d'un Kentucky infesté de morts-vivants, bénéficie d'une extension majeure. Les zones existantes ont été rafraîchies, tandis que de nouvelles régions offriront aux survivants expérimentés de nouveaux bâtiments à explorer, des étendues sauvages inédites et, inévitablement, de nouveaux pièges mortels.











L'une des nouveautés les plus attendues reste l'introduction des animaux et de l'élevage. Les joueurs pourront désormais intégrer le bétail, l'agriculture et la production alimentaire dans leurs stratégies de survie à long terme. La construction de bases et l'artisanat subissent également de profondes modifications pour permettre aux survivants de devenir totalement autosuffisants, à condition de ne pas croiser la route d'une horde affamée.

L'atmosphère du jeu n'est pas en reste, avec une refonte complète du système d'éclairage rendant les forêts, les routes et les villes beaucoup plus immersives. De plus, de nouveaux éléments narratifs environnementaux viendront enrichir l'histoire du comté de Knox et les circonstances tragiques de son effondrement.

La gestion délicate des sauvegardes

Le passage à cette nouvelle version ne se fera pas sans quelques compromis techniques. Les développeurs ont précisé que les sauvegardes de la version 41 ne seront pas compatibles avec cette nouvelle itération. Pour éviter toute frustration, une branche spécifique a été mise en place, permettant aux joueurs et aux administrateurs de serveurs de continuer leur partie en cours sans interruption.

De même, les joueurs ayant testé la version instable de ce patch devront passer par une manipulation similaire, car le contenu additionnel de la version finale rendra leurs sauvegardes obsolètes.

Un engagement communautaire sur le long terme

Project Zomboid a fait ses débuts en accès anticipé en 2013 et s'est imposé au fil du temps comme l'une des simulations de survie les plus détaillées du marché. Sa longévité exceptionnelle repose en grande partie sur le soutien indéfectible de sa communauté.

Cette version a représenté un travail colossal pour l'équipe, et nous sommes tous incroyablement reconnaissants envers la communauté de rester à nos côtés : tester, survivre, mourir, puis tout recommencer, tout en fournissant des retours précieux tout au long du processus. - Christian Allen, directeur de la conception chez The Indie Stone.

L'avenir du titre semble déjà bien tracé. Après le déploiement des correctifs initiaux, l'équipe se concentrera sur des ajustements de fin de partie basés sur les retours des joueurs. Les outils de création de cartes et d'animation seront également mis à la disposition du public, accompagnés d'un guide complet pour soutenir la très active communauté de moddeurs.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Le studio prévoit de continuer à optimiser cette version jusqu'à la fin de l'année 2026, prouvant que, même si la mort reste inévitable dans Project Zomboid, le jeu lui-même est plus vivant que jamais.