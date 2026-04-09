Project Zomboid bannit une dizaine de mods malveillants, qui cachaient une menace

Le studio The Indie Stone a identifié et banni une série de mods pour Project Zomboid qui installaient des fichiers malveillants sur les ordinateurs des joueurs. Ces extensions musicales, téléchargées des milliers de fois sur le Steam Workshop, exploitaient une faille de la version de test du jeu.
Le studio de développement The Indie Stone a récemment pris des mesures drastiques pour protéger la communauté de Project Zomboid
. Plusieurs mods disponibles sur le Steam Workshop ont été identifiés comme porteurs de code malveillant, capable d'infecter directement les ordinateurs des joueurs. Ces fichiers trompeurs se présentaient sous la forme de simples extensions musicales pour le jeu.
Une menace cachée dans des extensions populaires
L'alerte a été donnée lorsque de multiples utilisateurs ont signalé un comportement suspect après avoir installé certains contenus personnalisés
. Les développeurs ont immédiatement mené l'enquête et découvert que quatorze mods, tous publiés par le même individu, contenaient un code lourdement masqué
. Ces fichiers ne se contentaient pas de modifier l'expérience en jeu, mais créaient des données dangereuses en dehors du répertoire d'installation de Project Zomboid.
L'auteur de ces créations frauduleuses proposait des bandes originales issues de jeux très appréciés comme Risk of Rain, Persona 5, Nier Automata ou encore Minecraft
. Ces packs se présentaient comme des ajouts pour True Moozic, un utilitaire très populaire permettant de personnaliser l'ambiance sonore du titre.
La réaction immédiate de The Indie Stone
Face à cette découverte, le studio a banni l'utilisateur responsable et supprimé l'intégralité des quatorze mods du Steam Workshop
comme expliqué dans une publication sur Steam
. Les développeurs ont tenu à préciser que le créateur original de True Moozic n'était absolument pas impliqué dans cette affaire et que son travail avait été utilisé sans son consentement.
Selon les estimations de l'équipe de développement, entre 500 et 2200 machines ont été exposées à cette menace
. Il est important de noter que cette faille de sécurité ne touchait que les branches de la version 42 du jeu, actuellement en phase de test avant sa sortie de façon officielle d'ici peu de temps. Les utilisateurs restés sur la version 41 ne sont donc pas vulnérables à ce problème spécifique.
Pour garantir une sécurité maximale, une mise à jour de sécurité a également été déployée pour la version 41 afin de corriger une autre vulnérabilité identifiée lors d'un audit interne
, bien qu'aucune exploitation de celle-ci n'ait été constatée. Les joueurs ayant téléchargé des packs musicaux récemment sont invités à vérifier attentivement leur système et à lancer des analyses antivirus complètes pour écarter tout risque.
Il convient de rappeler que la prudence est toujours de mise lors de l'installation de contenus créés par la communauté. Bien que le Steam Workshop soit généralement un espace sûr et surveillé, des individus mal intentionnés parviennent parfois à contourner les vérifications initiales. Les développeurs de Project Zomboid conseillent de toujours vérifier les avis et les retours des autres utilisateurs avant d'ajouter une nouvelle modification à votre partie
, surtout lorsqu'il s'agit de fichiers exécutant des scripts complexes.
Dans tous les cas, Project Zomboid reste disponible en accès anticipé sur Steam, et notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une légère réduction
. Rappelons que nous vous proposons diverses guides pour progresser, comme survivre à une morsure
ou comment bien dormir
.
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