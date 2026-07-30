Project Zomboid bat son record de joueurs, 13 ans après son lancement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 juillet 2026 à 16h53
Grâce à sa dernière mise à jour, très attendue, Project Zomboid a largement amélioré son record de joueurs confirmant l'amour que la communauté lui porte.
Project Zomboid bat son record de joueurs, 13 ans après son lancement

Sorti sous la forme d'une démo technique en 2011 avant de finalement arriver de manière définitive en novembre 2013 sur Steam, Project Zomboid connaissait un succès honorable pour un jeu indépendant lors de ses premières années avec toujours un millier de joueurs connectés, en moyenne. Mais depuis deux ans, sa communauté a explosé, et la dernière mise à jour confirme qu'il est devenu un incontournable du genre survie.

Nouveau record pour PZ avec la Build 42

En effet, comme nous pouvons le constater sur SteamDB, le nombre d'utilisateurs a bondi ce 29 juillet, date de sortie de la Build 42, une mise à jour XXL. Alors que le pic de juillet culminait à 40 000 utilisateurs simultanés jusqu'à maintenant, la publication de cette mise à jour a permis de le faire bondir à 74 959, signant de fait la meilleure performance de Project Zomboid depuis sa sortie. Il fait mieux que les 65 505 de l'époque, en 2024.

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Il faut dire que cette mise à jour était relativement attendue, depuis environ un an et demi et son arrivée sur la branche instable (bêta). Certains joueurs ont suivi l'évolution de cette Build, quand d'autres découvrent tous ces ajouts depuis quelques heures.

Un contenu massif

pz-agriculture

Cela s'explique par le fait que les nouveautés et améliorations sont nombreuses, touchant tous les domaines. Pêle-mêle, nous pouvons lister :

  • Améliorations de la carte
  • Nouveaux lieux
  • Intégration des animaux et de l'élevage
  • Amélioration du système d'artisanat
  • Meilleure immersion
  • Améliorations de qualité de vie
  • Interface utilisateur revue

Et pour tout savoir, nous vous renvoyons vers notre article récapitulatif de la sortie de la Build 42.

En bref, il s'agit du meilleur moment pour relancer une partie de Project Zomboid. Et si vous ne l'avez pas fait depuis un moment, attendez-vous à découvrir un tout nouveau jeu. Sachez, pour conclure, que  notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une légère réduction. Rappelons que nous vous proposons diverses guides pour progresser, comme survivre à une morsure ou comment bien dormir.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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