Project Zomboid : La Build 42, la plus grosse mise à jour du jeu en 13 ans, est disponible

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 juillet 2026 à 14h49
Après des années d'attente, le studio The Indie Stone déploie enfin la monumentale mise à jour 42 pour Project Zomboid. Ce patch historique transforme radicalement l'expérience de survie dans le comté de Knox avec l'arrivée de l'élevage, d'un artisanat approfondi et d'environnements entièrement retravaillés.
Project Zomboid : La Build 42, la plus grosse mise à jour du jeu en 13 ans, est disponible

13 ans après sa sortie en accès anticipé, Project Zomboid reçoit une mise à jour majeure, qui améliore drastiquement l'expérience avec une pléthore de nouveautés. Disponible depuis plus d'un an et demi en test, la Build 42 est enfin accessible à toutes et tous. Si vous n'avez pas suivi ce qu'elle apporte, voici ce qu'il ne fallait pas manquer.

Une évolution majeure pour un classique de la survie

Project Zomboid s'est forgé une solide réputation auprès des amateurs de jeux de survie exigeants et il passe aujourd'hui un cap décisif. La mise à jour 42, désormais disponible sur PC, Mac et Linux via Steam et GOG, représente l'une des évolutions les plus substantielles de la longue histoire du jeu, avec des ajouts très attendus par la communauté.

Miniature vidéo

Le studio de développement a pour l'occasion publié une bande-annonce inédite illustrant l'ampleur des nouveautés. Les joueurs peuvent y découvrir un comté de Knox considérablement étendu et retravaillé. Des villes jusqu'aux étendues sauvages, en passant par les recoins oubliés de la carte, chaque zone bénéficie d'un niveau de détail inédit. Cette refonte offre aux survivants de nouveaux lieux à explorer et des histoires environnementales inédites à découvrir, rendant le monde post-apocalyptique plus vivant et immersif que jamais.

L'élevage et l'artisanat au cœur de la nouvelle expérience

La grande révolution de cette version réside dans l'intégration des animaux et de l'élevage. Cette nouveauté ajoute des couches de complexité à la survie en milieu sauvage, à l'agriculture et à la production de nourriture. Les joueurs ne se contentent plus de piller les restes de la civilisation, ils peuvent désormais tenter de bâtir un écosystème durable.

La mise à jour transforme le comté de Knox en un environnement plus détaillé, varié et habité, offrant des opportunités considérables de devenir dangereusement confiant quant à ses chances de survie.

Les systèmes de construction et d'artisanat ont également été grandement approfondis. Il est dorénavant possible de progresser depuis des réparations improvisées vers des tentatives beaucoup plus ambitieuses d'autosuffisance. Que ce soit pour consolider une base ou fabriquer des outils complexes, les survivants disposent d'un éventail d'options élargi pour assurer leur pérennité face aux hordes de morts-vivants.

pz-agriculture

Une atmosphère sublimée et des améliorations techniques indispensables

L'immersion est renforcée par une refonte du système d'éclairage et de l'atmosphère générale. Les maisons, les forêts et les routes gagnent en profondeur, rendant les zones d'ombre encore plus oppressantes et dangereuses. L'exploration de nuit ou dans des bâtiments abandonnés promet des sueurs froides inédites aux joueurs les plus téméraires.

Enfin, The Indie Stone a intégré de multiples améliorations de qualité de vie. L'interface utilisateur, les interactions avec l'environnement et la gestion de l'inventaire ont été repensées pour fluidifier l'expérience globale. Ces ajustements techniques, couplés à une narration environnementale enrichie détaillant les événements avant et après la chute de la société, font de cette mise à jour l'une des plus importantes de Project Zomboid. 

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D'ailleurs, si vous n'y avez jamais joué, c'est le moment ou jamais de se lancer dans cette aventure unique, qui est disponible en accès anticipé sur Steam. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une légère réduction. Rappelons que nous vous proposons diverses guides pour progresser, comme survivre à une morsure ou comment bien dormir.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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