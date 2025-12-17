Le multijoueur de Project Zomboid est enfin disponible pour les fêtes

Après une longue année d'attente, le multijoueur fait son grand retour dans Project Zomboid via le patch 42.13. Juste à temps pour les fêtes, The Indie Stone déploie cette fonctionnalité cruciale accompagnée de nombreux ajustements, bien que la prudence reste de mise sur cette version instable.
C'est un véritable cadeau de Noël avant l'heure pour les vétérans de l'apocalypse de Project Zomboid
. Presque exactement un an après le lancement initial de la Build 42
, le studio The Indie Stone vient de déployer le support multijoueur tant espéré via le patch 42.13
. Tout expert en survie vous le dira, avoir des compagnons fiables est bien plus précieux que n'importe quelle ressource ou arme pour espérer voir le lendemain. C'est donc sans surprise que la possibilité de gérer un serveur à plusieurs reste l'une des manières les plus populaires d'arpenter le Kentucky infesté de zombies
. L'attente fut longue, mais la fonctionnalité est désormais active.
Un multijoueur encore en chantier
Évidemment, comme toutes les mises à jour liées à la Build 42, tout cela n'est pas encore disponible officiellement
. Il faut passer par la branche instable, qui permet de découvrir tout cela en avant-première, y compris donc depuis peu le multijoueur. The Indie Stone conseille « fortement
» aux joueurs de se limiter aux serveurs sur liste blanche ou à la coopération via Steam. De plus, les développeurs précisent qu'il est « actuellement déconseillé d'avoir plus de 20 joueurs sur un serveur
», bien que des améliorations soient prévues à l'avenir.
Attention également à vos anciennes parties, les sauvegardes antérieures à la 42.13 ne sont plus compatibles
. Tenter une conversion « brisera très probablement des éléments de votre jeu
», prévient le studio. Il est donc impératif de faire une sauvegarde manuelle de vos fichiers avant toute tentative, ou mieux, de repartir de zéro pour profiter pleinement des nouveautés sans risque de corruption.
Dans la même idée, vous devrez désactiver tous vos mods, y compris ceux côté client, et éviter d'utiliser l'outil de débogage en session multijoueur. Les développeurs expliquent que « beaucoup de choses ont changé sous le capot, soyez patients avec la communauté des moddeurs pendant qu'ils mettent à jour leurs créations pour les rendre compatibles.
»
Notez aussi que la physique ragdoll a été temporairement retirée, mais son retour est prévu dans un futur patch. Le studio tient à rappeler que les futures mises à jour de cette branche instable risquent de perturber les parties multijoueur en cours
.
Un gameplay affiné pour la survie
Au-delà du multijoueur, le patch 42.13 est massif
. Le système de visée avec les armes à feu a été revu pour prioriser la tête, suivie de la colonne vertébrale, du bassin, puis des autres membres. L'éclairage intérieur a également été amélioré : les pièces ne seront plus artificiellement assombries et les barricades non métalliques laisseront filtrer un peu de lumière. De nouveaux traits de caractère font leur apparition, comme une sensibilité au mouvement rendant le personnage malade lors des déplacements rapides.
Pour les amateurs de remèdes naturels, sachez que la camomille, le miel ou la menthe peuvent désormais être utilisés dans des boissons chaudes pour accélérer la guérison de la grippe.
Pour tester tout cela, il vous suffit de faire un clic droit sur le jeu dans votre bibliothèque Steam, d'aller dans « Propriétés », puis l'onglet « Bêtas » et de sélectionner la branche instable dans le menu déroulant. Quant à sa sortie de manière officielle, il faudra probablement attendre encore quelques mois, le studio étant réputé pour prendre le temps de faire les choses bien.
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