Comment bien dormir dans Project Zomboid ?

Comment dormir en étant souffrant ?

L'expérience proposée parest assez complète et vous demande de répondre à certains besoins. Bien évidemment,en fait partie et vous devrez très souvent vous reposer, pour rester en forme et être en mesure de garder la totalité de vos capacités. En effet, en étant fatigué, que ce soit au premier stade ou au plus élevé, vos performances seront moins intéressantes, voire dangereuses pour votre santé, puisqu'en étant « Ridiculement fatigué », les dégâts de mêlée sont réduits de 95 %. Votre survie devient donc très difficile.Pour cela,, mais pour maximiser votre temps de repos, il ne faut pas dormir n'importe où. Explications.L'idéal, et comme vous devez vous en douter, est de, pour récupérer la totalité de vos capacités. Nous en trouvons dans toutes les maisons, ce qui n'est pas la mission la plus difficile. Néanmoins, si votre envie de sommeil est pressante et que vous ne pouvez pas vous allonger dans un lit, un canapé fera l'affaire, ou un banc, bien que le sommeil sera bien moins réparateur et que vos chances de ressentir de la douleur augmentent (réduisant certaines de vos capacités).C'est pour cela que les lits sont à prioriser, si possible dès que les premiers effets de la fatigue se font ressentir. Faites également attention à vous reposer dans un lit ayant une bonne qualité. L'information est indiquée juste en dessous de l'action, comme vous pouvez le voir sur l'image qui suit.Il se peut, selon les activités effectuées durant votre journée, que vous deveniez souffrant. Il est difficile de dormir dans cet état, mais sachez qu'il existe des moyens pour vous reposer malgré tout. Vous pourrez notamment utiliser des somnifères, lesquels vous promettent une nuit parfaite. Vous pouvez également miser sur les analgésiques, pour diminuer les douleurs. Pensez également à vous soigner dès que possible, pour ne pas empirer votre état. Ces deux objets peuvent être trouvés dans les salles de bain, les pharmacies ou encore les hôpitaux, et son assez courant.