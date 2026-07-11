Project Zomboid : 19 mois plus tard, la Build 42 arrive en version stable

Après dix-neuf mois d'attente interminable, les développeurs de Project Zomboid annoncent enfin le déploiement de la version stable de la mise à jour 42. Une étape majeure pour le jeu de survie qui promet des nouveautés massives.

L'attente fut longue, très longue pour les survivants virtuels du comté de Knox. Depuis le lancement de la version expérimentale de la mise à jour 42 de Project Zomboid, dix-neuf mois se sont écoulés. Durant cette période, le studio The Indie Stone a déployé pas moins de dix-neuf itérations majeures sur la branche instable de son jeu de survie post-apocalyptique. Ces mois de tests ont permis d'intégrer des modifications significatives, allant de la refonte des combats à distance à la progression des compétences, en passant par le retour du mode multijoueur. Aujourd'hui, une excellente nouvelle vient enfin récompenser la patience de la communauté. Les développeurs confirment officiellement que la mise à jour 42.20 sera celle qui basculera sur la branche stable du jeu. Une transition qui s'annonce absolument monumentale, comme le précise l'équipe de développement.

Une transition majeure vers la stabilité

La bascule vers la version 42.20, qui est actuellement en phase de test interne, est prévue pour la fin de l'été. The Indie Stone promet dans sa publication que non seulement une mise à jour d'une ampleur inédite, mais annonce également plusieurs surprises encore non dévoilées sur lesquelles une grande partie de l'équipe travaille assidûment depuis plusieurs semaines.











Cette version deviendra très bientôt l'option de lancement par défaut sur la plateforme Steam, permettant enfin à l'ensemble de la communauté de profiter de ces innovations et améliorations sans craindre pour la stabilité de leurs serveurs, de leurs mods ou de leurs parties en cours. C'est un véritable soulagement pour les joueurs qui préféraient rester sur la version principale pour éviter les bugs critiques et les pertes de progression inopinées.

Cependant, cette avancée majeure a un prix pour les joueurs de la branche expérimentale. L'équipe de développement a tenu à être parfaitement claire sur ce point sensible.

En raison du nombre massif de changements en préparation, vos sauvegardes de la version 42.19 ne pourront pas être transférées vers la nouvelle version.

Les joueurs souhaitant tout de même poursuivre leur partie actuelle devront basculer manuellement sur une branche obsolète spécifique mise à leur disposition. Outre ce désagrément inévitable, The Indie Stone assure avoir corrigé de nombreux problèmes récurrents, notamment autour de l'apparition des personnages, de la gestion des manettes, du rendement de la viande sur les crochets de boucher, du remorquage des véhicules ou encore du chargement de la carte lors de la conduite en mode multijoueur.

L'avenir radieux de Project Zomboid

L'arrivée de cette version stable n'est qu'une étape dans le vaste plan du studio indépendant. Une fois les inévitables correctifs d'urgence déployés pour stabiliser le lancement, l'équipe se concentrera sur une nouvelle série d'ajustements basés sur les retours directs des joueurs, avec une attention toute particulière portée sur la fin de partie. L'ouverture de cette immense mise à jour au grand public permettra en effet de récolter des données précieuses sur des parties beaucoup plus longues et ininterrompues.

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À plus long termes, les créateurs prévoient de mettre à disposition de la communauté leurs outils de cartographie récents, ainsi que leur éditeur d'animation interne et leurs outils d'intégration. Cette belle initiative vise à libérer totalement la créativité des moddeurs, qui constituent depuis toujours le cœur battant de la longévité du titre.

Enfin, pour le reste de l'année, le studio se concentrera sur une mise à jour de soutien dédiée à la version 42, principalement axée sur l'optimisation technique, le support accru des mods et l'intégration de fonctionnalités très demandées par les fans. Bien que le chemin vers la Build 43 semble encore lointain, l'avenir de Project Zomboid n'a assurément jamais semblé aussi prometteur et solidement structuré.

Project Zomboid reste disponible en accès anticipé sur Steam, et notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une légère réduction. Rappelons que nous vous proposons diverses guides pour progresser, comme survivre à une morsure ou comment bien dormir.