Pokémon TCG : Pourquoi 2025 s'annonce comme une année chaotique pour les joueurs ?

Alors que la première extension de l'année du TCG Pokémon arrive en magasins le 17 janvier, l'inquiétude et la colère gagnent du terrain chez la communauté à cause d'un détail.
Depuis 2020, le TCG Pokémon
est passé du statut de jeu de cartes des cours de récré à véritable phénomène socio-culturel. L'arrivée d'extensions mettant à l'honneur les monstres préférés du public et les prix parfois astronomiques atteints par d'anciennes séries aux enchères a incité un plus large public à collectionner les cartes Pokémon
.
D'ailleurs, l'annonce des extensions à venir en ce début d'année, à savoir Évolutions Prismatiques
et Aventures ensemble, avait déjà enchanté les joueurs et les collectionneurs. Mais ces produits sont aujourd'hui au cœur de nombreuses polémiques
et plusieurs facteurs sont en cause.
Les scalpeurs : un fléau qui pourrait ruiner l'année 2025 des plus fervents admirateurs du TCG Pokémon
Depuis la sortie de l'extension Évolution céleste en août 2021, le scalping est régulièrement pointé du doigt à chaque sortie. Cette pratique consiste à acheter les produits les plus recherchés afin de les revendre plus cher par la suite
. Or, Évolutions Prismatiques s'annonce déjà comme la série la plus prisée de 2025. Entre des précommandes à foison et des bots actifs dès la mise en ligne des produits
, il est presque impossible pour les joueurs réguliers et les collectionneurs d'obtenir des produits, hormis en étant présent à l'ouverture des points de vente les jours de sortie.
Le phénomène concerne également les extensions principales, à l'image d'Aventures ensemble
. Prévue pour mars 2025 en France, elle sera proposée dans la plupart des grandes enseignes, dans les magasins de jouets, les boutiques spécialisées et même sur Amazon. L'objet le plus convoité, l'ETB
, sera proposé entre 55 et 70 euros selon les enseignes. Pourtant, elle est déjà vendue entre 110 et 200 euros sur les sites de revente
, notamment la version exclusive au Pokémon Center.
C'est la première fois qu'un tel engouement touche une série principale. Mais ces prix deux à trois fois supérieurs au prix de vente réel dissuadent les collectionneurs et les joueurs.
Des stocks très limités annoncés en France pour Évolutions Prismatiques
Si les scalpeurs et les bots sont responsables de ce constat, d'autres facteurs indépendants de la volonté des revendeurs ajoutent leur ombre au tableau. En France, plusieurs boutiques spécialisées ont indiqué sur leurs réseaux sociaux que les stocks prévus pour Évolutions prismatiques étaient plus bas que d'ordinaire.
Or, la série annexe basée sur les Évolitions est particulièrement attendue par les joueurs.
Au-delà de la passion du public pour ces Pokémon très populaires, les versions Téracristal de certaines cartes atteignent déjà des sommes records en ligne
, aussi bien en version anglaise qu'en version japonaise. Sur eBay, le Noctali EX Téracristal japonais est régulièrement vendu plus de 300 euros. Or, il sera certainement proposé plus cher en version française. De nombreuses personnes feront donc tout pour obtenir cette carte et la revendre au plus offrant, qu'elle soit sortie de booster ou gradée.
Le fait que les produits de l'extension sortiront par vagues tout au long de l'année 2025 implique également de rester très actif sur les précommandes et les annonces. Même si des restrictions peuvent être mises en place chez certaines enseignes, certains acheteurs n'hésiteront pas à liquider les stocks, notamment ceux des ETB pour la revente et la spéculation.
Le coffret 151 Eaux Florissantes particulièrement convoité à la revente
La valeur à la revente est d'ailleurs au cœur d'une autre polémique liée à un produit très recherché : le coffret 151 Eaux Florissantes du JCC Pokémon
. Considéré par beaucoup comme l'ultime coffret de cette série annexe, il est constitué de 5 cartes promotionnelles, mais surtout de 14 boosters de l'extension 151
. Très demandés, le prix de ces boosters s'envole, incitant les acheteurs à prendre une quantité importante de coffrets.
Proposé uniquement aux États-Unis et au Canada à l'heure où ces lignes sont écrites, ce coffret est vendu uniquement dans la chaine de magasins Costco
. Or, pour acheter dans cette enseigne, il est nécessaire de souscrire une offre payante. De plus, il n'est pas encore précisé où le coffret sera proposé en Europe. De nombreux collectionneurs redoutent un constat similaire, ainsi que les scènes de chaos qui accompagnent la mise en vente de ces produits.
Si l'année vient seulement de débuter, certains joueurs et collectionneurs ont partagé leurs inquiétudes face à ces comportements violents et uniquement financiers
. Loin du simple loisir de cour de récré ou de la collection entre amis, le TCG Pokémon est devenu un outil spéculatif au même titre que l'or ou le Bitcoin. Cependant, il suffit d'un nouvel attrait de la part des scalpeurs ou d'une baisse d'intérêt de la part du public pour inverser la vapeur et profiter à nouveau de nos monstres de poche préférés sans contraintes.
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