Pokémon annonce une collaboration colorée et argentique avec la marque Polaroid

Les surprises continuent du côté des collaborations Pokémon avec une collection idéale pour immortaliser vos plus beaux souvenirs aux côtés des petits monstres !

Pour son 30e anniversaire, Pokémon a droit à de très nombreuses collaborations avec des marques variées. S'il est possible de déguster des glaces Yeti inspirées par Ectoplasma, Dracaufeu et les Starters, la firme aux petits monstres s'est aussi invitée chez Uniqlo, Adidas ou plus récemment Secretlab.

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Si beaucoup attendent désormais l'extension 30e anniversaire du Pokémon TCG, un nouveau nom est venu rejoindre la liste des collaborations thématiques proposées en édition limitée. Celle-ci devrait d'ailleurs ravir les passionnés de photographie et de souvenirs instantanés.

Faites sensation à chaque cliché avec les appareils photo Polaroid x Pokémon

La marque Polaroid, célèbre pour ses appareils photos à tirage immédiat, a révélé le 18 août 2026 via un communiqué de presse une collection spéciale sur le thème des petits monstres. Constituée de 9 pièces différentes, elle permet aux passionnés de Pikachu, de Ronflex et de leurs amis d'amener une petite touche de Pokémon dans leurs souvenirs photo.

Les trois pièces centrales de cette collection en édition limitée sont trois appareils reprenant les couleurs de Pikachu, de Nymphali et de la Poké Ball. Il s'agit d'un habillage inédit pour deux modèles déjà présents dans la gamme, à savoir le Polaroid Go Camera Generation 3 (proposé à 99,99 euros) et le Polaroid Now Camera Generation 3 (vendu à 139,99 euros).

Des accessoires et des films thématiques proposés en édition limitée

En plus de ces appareils, Polaroid a imaginé une gamme d'accessoires Pokémon pour ranger vos photos et protéger vos appareils. Cela comprend une housse de transport compatible avec les deux modèles d'appareils en édition limitée, une lanière décorée de Poké balls et un album photos tout rond, en forme de Poké ball. Enfin, invitez Salamèche, Togépi ou Ectoplasma sur vos souvenirs avec des films exclusifs à 22,99 euros.

Si vous souhaitez craquer pour cette collection photo, sachez que les précommandes seront ouvertes dès le 25 août sur le site de Polaroid. Attention : les produits seront proposés en quantité limitée et risquent de partir très vite, notamment à cause des scalpeurs. Enfin, la collection spéciale Polaroid x Pokémon sera disponible en magasins dès le 5 octobre prochain.