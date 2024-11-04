Pokémon : Évolutions Prismatiques, la nouvelle extension qui met à l'honneur les Évolitions

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 novembre 2024 à 15h25
The Pokémon Company a annoncé la sortie de l'extension 8.5 du set Écarlate et Violet. Baptisée Évolutions Prismatiques, elle sera centrée sur Évoli et ses évolutions.
Pokémon : Évolutions Prismatiques, la nouvelle extension qui met à l'honneur les Évolitions
Alors que l'extension Étincelles déferlantes débarque dans les rayons dès le 8 novembre 2024, The Pokémon Company a décidé de commencer le mois avec l'annonce de sa prochaine extension à venir. D'ailleurs, elle devrait ravir de nombreux fans à travers le monde car Évoli en sera la vedette. Disponible à partir du 17 janvier 2025, Évolutions Prismatiques va mettre des éclats Téracristal dans les yeux des fans, et ce tout au long de l'année. 

Obtenez les versions Téracristal de vos Évolitions préférées dans Évolutions Prismatiques

Constituée des cartes de l'extension japonaise Terastal Festival qui sortira sur l'archipel le 6 décembre 2024, Évolutions Prismatiques est un set annexe à la série principale du jeu de cartes Pokémon, tout comme l'extension 151. Celle-ci comportera plus de 175 cartes dont : 
  • 6 cartes Dresseur HIGH-TECH
  • 10 Pokémon-ex et 15 Pokémon-ex Téracristal
  • 12 cartes Supporter « ultra rare »
  • 32 Pokémon-ex et cartes Supporter « illustration spéciale rare »
  • 5 cartes de Pokémon-ex texturées dorées « hyper rare »
  • Les reverses seront décorées d'un effet PokéBall ou MasterBall
evolutions-prismatiques-boosters
Si la liste complète n'est pas encore connue, les ambassadeurs de ce set ont été révélés. Évoli et ses 8 évolutions auront droit à de nombreuses cartes, notamment des versions Téracristal encore jamais vues. Ils décoreront les boosters de cette extension, mais également les différents produits prévus. Car contrairement à une extension classique, il ne sera pas possible d'acheter des paquets de cartes à l'unité. Évolutions Prismatiques sera décliné en un large choix de produits et coffrets dont les sorties seront éparpillées jusqu'au mois de septembre 2025. 

Les produits de l'extension Évolutions Prismatiques proposés par vagues pendant toute l'année 2025

La première vague sera disponible à compter du 17 janvier 2025. Les joueurs et collectionneurs pourront obtenir :
  • un coffret Dresseur d'élite (ETB) contenant 9 boosters, des accessoires et une carte promo à l'effigie d'Évoli
  • Le coffret Classeur contenant un classeur pouvant contenir jusqu'à 378 cartes et 5 boosters Évolutions Prismatiques
  • La Poster Collection incluant 3 boosters, 3 cartes promos à l'effigie de Voltali, Pyroli, Aquali et un poster exclusif
  • La collection autocollant incluant 3 boosters, une carte promo représentant Phyllali, Givrali ou Nymphali et un autocollant repositionnable
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Puis une deuxième vague de produits sera commercialisée à compter du 7 février incluant les Mini-tins aux couleurs de chacune des Évolitions. Chaque petite boite renfermera 2 boosters Évolutions Prismatiques, une carte artistique et une pièce. Elles seront accompagnées de la Boîte surprise, une nouveauté propre à cette extension. Le 7 mars, ce sera au tour de la boîte de 6 boosters Évolutions Prismatiques de faire ses débuts. Enfin, entre avril et septembre, la collection spéciale avec pochette Évoli, la Collection Super-Premium et la Collection Premium avec figurine feront le bonheur des fans.

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Alors, ne manquez pas la première vague de produits Évolutions Prismatiques, disponible à partir du 17 janvier 2025 dans les supermarchés, les magasins de jouets, les enseignes spécialisées et en ligne.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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