Pokémon TCG dévoile de nouvelles cartes de l'extension 30e anniversaire

La sortie de la très attendue série du 30e anniversaire du TCG Pokémon se rapproche à grands pas. Pour tenir en haleines joueurs et collectionneurs, de nouvelles cartes ont été officialisées, notamment un duo de Miaouss et des Pikachu.

Si certains créateurs de contenus américains ont déjà pu mettre la main dessus, l'extension 30e anniversaire du Pokémon TCG sera disponible dans quelques semaines à peine. Très attendue par les joueurs et les collectionneurs, elle s'annonce déjà comme très difficile à obtenir car les scalpeurs sont au rendez-vous.

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Malgré tout, The Pokémon Company joue avec la patience de la communauté en révélant petit à petit le contenu de cette extension anniversaire. Le 8 août 2026, le site officiel de la franchise a présenté quelques-unes des cartes que vous aurez peut-être la chance d'obtenir au cours de vos ouvertures.

Miaouss endormi le jour, Miaouss d'Alola qui s'amuse la nuit

Indissociable de la Team Rocket dans le dessin animé, Miaouss est un Pokémon qui n'aura pas une, ni deux, mais bien 4 versions différentes dans l'extension 30e anniversaire. Mais il y a une petite subtilité : ces cartes mettront en avant les deux versions de Miaouss, à savoir le Pokémon de la première génération et sa variante d'Alola. D'ailleurs, ces cartes auront un grand thème faisant écho à celui des coffrets Ultra Premium : le jour et la nuit.

Dans le set principal, vous pourrez retrouver une carte montrant Miaouss faisant la sieste au soleil dans les buissons. Tandis que son cousin d'Alola se promène dans les ruelles au crépuscule. Ce thème global sera aussi présent dans les versions Illustration rare des deux cartes avec en bonus une scène en miroir. Toutes deux auront comme décor les fenêtres d'un immeuble où l'activité change en fonction de l'heure.

La journée, Miaouss, mais aussi Miaouss de Galar et Miaouss d'Alola font la sieste dans des positions improbables. Mais à la nuit tombée, tous les chats s'agitent en se promenant sur les fenêtres, les climatiseurs et les rambardes.

Plus de cartes à l'effigie de Pikachu dans l'extension 30e anniversaire du TCG Pokémon

Mais le célèbre chat parlant et ses cousins ne sont pas les seuls à l'être à l'honneur. S'il a déjà été confirmé que 30 cartes différentes de Pikachu seraient disponibles dans cette série, ce chiffre n'inclut pas les versions EX. Tout comme pour les cartes de Miaouss, Pikachu EX aura droit à sa version de jour et à une version nocturne. Chacune d'entre elles proposera des attaques et des illustrations différentes faisant écho à celles visibles sur les cartes promotionnelles de Mentali et de Noctali.

Mais que les joueurs et collectionneurs se rassurent : ces versions seront bien présentes dans le set principal. Il s'agit simplement d'une version différente des cartes proposées dans les deux coffrets Ultra Premium. Enfin, il a été confirmé qu'un Pikachu dessiné par Ken Sugimori serait également présent et que ce dernier aurait un design reprenant celui de la carte présente dans l'extension Jungle.

Rappelons que la première vague de produits 30e anniversaire du TCG Pokémon sera disponible à partir du 16 septembre 2026 chez les grandes enseignes, les magasins de jouets et les boutiques spécialisées.