Pokémon TCG : Les visuels des produits de l'extension Règne Delta officiellement dévoilés

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 août 2026 à 16h57
Il avait annoncé son arrivée fracassante il y a quelques semaines. Mais Méga-Rayquaza et l'extension Règne Delta du TCG Pokémon se dévoilent davantage avec une série de visuels qui vont captiver joueurs et collectionneurs.
Pokémon TCG : Les visuels des produits de l'extension Règne Delta officiellement dévoilés

En juin dernier, Pokémon TCG avait annoncé l'arrivée prochaine de Méga-Rayquaza dans nos boosters et nos classeurs via l'extension Règne Delta. Présentée en même temps que Domination céleste (disponible depuis fin juillet 2026 dans Pokémon Pocket), la version papier n'arrivera qu'en fin d'année. 

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Si les joueurs savaient que Rayquaza serait la vedette, seule une carte avait été révélée. Aucun autre visuel n'avait été présenté, qu'il s'agisse des boosters de l'extension, des autres produits ou de la composition du set. Mais le 20 août 2026, un communiqué de presse a présenté plus en détail celle qui sera certainement présente sur les listes de cadeaux de Noël. 

Méga-Rayquaza prêt à régner sur le TCG Pokémon

regne-delta-boosters

Le premier détail notable est le visuel des 4 boosters de cette nouvelle extension. Sans grande surprise, Règne Delta mettra à l'honneur Méga-Rayquaza, mais également 3 autres Méga-évolutions vues dans le DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon: Z-A.

Les boosters seront aussi à l'effigie de Méga-Sepiatroce, de Méga-Golemastoc et de Méga-Sarmuraï. Dans le même temps, les 4 cartes ex ont été révélées et les amateurs de combat peuvent déjà consulter leurs effets pour préparer leurs decks. 

regne-delta-etb

Méga-Rayquaza sera également le roi du Coffret Dresseur d'élite (ou ETB pour les intimes). Ce produit particulièrement recherché par les collectionneurs et les scalpeurs contiendra 9 boosters de l'extension Règne Delta, une Poké pièce et des protège-cartes représentant Méga-Rayquaza, des dés verts et noirs ainsi qu'une carte promotionnelle. Cette dernière sera la variante Illustration rare de Kyogre, déjà disponible dans l'extension japonaise Storm Emeralda. 

Une extension disponible dès le mois de novembre

regne-delta-tripack

Du côté des autres produits, les joueurs pourront acheter des boosters à l'unité ou en display ainsi qu'un tripack contenant 3 boosters et une carte promotionnelle d'Otaria. En parallèle, il est précisé que l'extension contiendra plus de 135 cartes et qu'elle marquera le retour des cartes Stade à combiner pour créer des Stades légendaires. 

L'extension Règne Delta sera disponible à partir du 6 novembre 2026 dans les grandes enseignes, les magasins de jouets et les boutiques spécialisées. Des tournois d'avant-première seront également organisés dès le 24 octobre prochain.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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