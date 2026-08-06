Secretlab célèbre les 30 ans de Pokémon avec une nouvelle collection colorée

Si la collection 30e anniversaire du TCG Pokémon sera disponible dans quelques semaines, Secretlab a décidé de marquer ce cap symbolique en imaginant une collection rendant hommage au choix le plus difficile de tout dresseur.

En 2026, Pokémon célèbre son 30e anniversaire et de nombreuses marques profitent de l'événement pour imaginer des collections thématiques. Si le Pokémon TCG va frapper fort avec son extension 30e anniversaire, d'autres géants se sont joints à la fête comme LEGO et ses différents sets, Uniqlo avec une série de t-shirts ou encore Adidas.

Mais un nouveau nom vient rejoindre cette liste : Secretlab. Bien connue des gamers, la marque spécialisée dans les chaises gaming a déjà lancé une collection sur le thème de Pokémon avec des sièges représentant Pikachu, Évoli et Ectoplasma. Depuis le 5 août 2026, trois nouveaux Pokémon sont déclinés en housse pour chaise du bureau.

Des housses Pokémon inspirées par les types Plante, Feu et Eau

La gamme Secretlab SKINS a ajouté à sa sélection Édition spéciale trois housses rendant hommage à la première génération de petits monstres. Chaque modèle inclut l'un des Starters iconiques de la première génération sur la partie intérieure du dossier, le mot Pokémon écrit sur la partie arrière et de nombreuses créatures du type correspondant en pixel art.

La housse de type Feu arbore un dégradé jaune-orangé, un grand Dracaufeu et des sprites représentant Caninos, Galopa, Feunard ou encore Pyroli. Pour le modèle de type Eau, Tortank est en vedette sur un dégradé de bleu aux côtés de Léviator, Aquali, Lokhlass ou encore Ramoloss. Enfin, la variante de type Plante va mettre du vert dans votre bureau avec la présence de Florizarre, d'Empiflor, de Rafflesia et de Noadkoko.

Des modèles proposés en précommande pour le moment

Ces housses permettent de personnaliser les sièges de la gamme TITAN Evo de taille Regular ou XL. Toutefois, il va falloir patienter avant d'habiller votre fauteuil gaming avec votre starter préféré. En effet, ces nouveaux modèles sont actuellement proposés en précommande et ne seront expédiés qu'à partir du 9 octobre 2026.

Précisons qu'une housse Pokémon Secretlab coûte 119 euros, que vous soyez plutôt team Feu, team Plante ou team Eau.