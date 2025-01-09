Pokémon : Aventures ensemble se dévoile et met à l'honneur les dresseurs

Neuvième extension du bloc Écarlate et Violet, découvrez toutes les nouveautés et les produits de l'extension Aventures ensemble du JCC Pokémon.
Pour les collectionneurs du TCG Pokémon
, 2025 est une année qui s'annonce déjà comme très chargée. En effet, l'arrivée de la première vague de produits d'Évolutions prismatiques
prévue pour le 17 janvier et la sortie du coffret 151 Eaux florissantes
sont particulièrement surveillées. Cependant, ces deux extensions annexes permettent de patienter en attendant la sortie d'une nouvelle série du bloc principal.
Or, The Pokémon Company a révélé le 9 janvier le nom, les caractéristiques ainsi que les différents produits disponibles pour la prochaine série en date, à savoir l'extension EV9
. Si vous faites partie des joueurs et collectionneurs actifs dans les années 2000, cette nouvelle série, baptisée Aventures ensemble, devrait raviver certains souvenirs.
Aventures ensemble : une extension du TCG Pokémon axée sur les Pokémon de dresseurs emblématiques
En effet, cette série réintroduira la mécanique des Pokémon de dresseurs
. Sur chaque carte concernée, le nom du Pokémon sera suivi de celui du dresseur ou de la dresseuse auquel il appartient. Mais pour combler les amateurs de toutes les générations, Aventures ensemble a choisi de donner la vedette à certains des personnages les plus appréciés des jeux et de la série animée.
Par exemple, vous pourrez ajouter à votre collection les Pokémon préférés de Mashynn
(championne d'arène des jeux Écarlate et Violet), de Lilie
(personnage central des jeux Soleil et Lune), de Nabil
(votre rival dans les jeux Épée et Bouclier) et de N
(personnage central des jeux Noir et Blanc). Ces 4 figures incontournables seront d'ailleurs présentes sur les boosters de l'extension. Quant au coffret Dresseur d'élite, il sera à l'effigie de N et de son Zoroark.
Si le nombre de cartes incluses dans cette extension n'est pas encore connu, il est déjà précisé que le set contiendra au total :
- 4 Pokémon EX de Dresseurs et Dresseuses
- 16 Pokémon EX
- 11 Pokémon « illustration rare »
- 6 Pokémon « illustration spéciale rare »
- 3 cartes texturées dorées « hyper rare »
Enfin, les collectionneurs et les combattants peuvent s'attendre à trouver ces produits en magasins à partir du 28 mars 2025.
Les plus impatients pourront découvrir l'extension Aventures ensemble dès le 27 mars dans l'application Pokémon Live ou participer aux tournois d'avant-première organisés à partir du 15 mars 2025
. Les différents produits de la collection Aventures ensemble seront disponibles en ligne et en magasins chez les grandes enseignes, les boutiques spécialisées et les magasins de jouets.
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