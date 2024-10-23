Pokémon 151 : Un nouveau coffret collector annoncé

À la surprise générale, l'extension 151 du TCG Pokémon va avoir droit à un ultime coffret collector qui arrivera très prochainement en magasins.

Blooming Waters, le nouveau coffret Premium Collection de Pokémon 151

New Pokemon 151 Blooming Waters Premium Collection Releasing this February! 🎉 #PokemonTCG



The box will include 12 booster packs, four promo cards and a jumbo card. https://t.co/I3dqCicUXd pic.twitter.com/cHrdSluB0W — Pokemon TCG Restocks & News (@PokemonRestocks) October 22, 2024

Sortie le 22 septembre 2023 en France,est l'une des plus appréciées et des plus recherchées de tout le bloc Écarlate et Violet. Incluant tous les Pokémon de la première génération, elle est devenue très difficile à obtenir malgré quelques vagues de restock pour certains de ses produits. Mais l'extension a encore des nouveautés à proposer. En plus d'une réimpression de la version japonaise prévue pour décembre,La première vague de produits estampillés 151 incluait notamment le coffret Collection Ultra Premium Mew. Celui-ci contenait 3 cartes promotionnelles, un tapis de jeu exclusif, un étui à cartes ainsi que 16 boosters de l'extension Pokémon 151. Le nouveau produit devrait se rapprocher de ce coffret très recherché, mais avec quelques différences.Le coffret en question se nomme. Son nom officiel français n'est pas encore connu, mais une sortie européenne a déjà été confirmée.valable pour le JCC en ligne. Les visuels de ce tout nouveau produit devraient être officiellement présentés au public au cours du mois de décembre.Si son prix n'a pas encore été révélé, sa date de sortie est en revanche déjà connue. Ce nouveau coffret. Hormis si une vague de réapprovisionnement supplémentaire survient, ce produit devrait être le dernier de la série, offrant aux amateurs une ultime occasion de se procurer les différentes cartes de cette extension.