Pokémon 151 : Un nouveau coffret collector annoncé

À la surprise générale, l'extension 151 du TCG Pokémon va avoir droit à un ultime coffret collector qui arrivera très prochainement en magasins.
Sortie le 22 septembre 2023 en France, l'extension 151 du JCC Pokémon
est l'une des plus appréciées et des plus recherchées de tout le bloc Écarlate et Violet. Incluant tous les Pokémon de la première génération, elle est devenue très difficile à obtenir malgré quelques vagues de restock pour certains de ses produits. Mais l'extension a encore des nouveautés à proposer. En plus d'une réimpression de la version japonaise prévue pour décembre, un coffret inédit va être commercialisé en début d'année prochaine.
Blooming Waters, le nouveau coffret Premium Collection de Pokémon 151
La première vague de produits estampillés 151 incluait notamment le coffret Collection Ultra Premium Mew. Celui-ci contenait 3 cartes promotionnelles, un tapis de jeu exclusif, un étui à cartes ainsi que 16 boosters de l'extension Pokémon 151. Le nouveau produit devrait se rapprocher de ce coffret très recherché, mais avec quelques différences.
Le coffret en question se nomme « Blooming Waters Premium Collection »
. Son nom officiel français n'est pas encore connu, mais une sortie européenne a déjà été confirmée. Il contiendra 12 boosters de l'extension 151, 4 cartes promotionnelles, une carte Jumbo ainsi qu'un code
valable pour le JCC en ligne. Les visuels de ce tout nouveau produit devraient être officiellement présentés au public au cours du mois de décembre.
Si son prix n'a pas encore été révélé, sa date de sortie est en revanche déjà connue. Ce nouveau coffret devrait arriver dans les rayons courant février 2025
. Hormis si une vague de réapprovisionnement supplémentaire survient, ce produit devrait être le dernier de la série, offrant aux amateurs une ultime occasion de se procurer les différentes cartes de cette extension.
commentaire (0)