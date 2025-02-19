Pokémon TCG : Le visuel des boosters d'EV10 dévoilé par erreur au Brésil

L'extension EV10 du TCG Pokémon n'a pas été officiellement été présentée par The Pokémon Company, mais des visuels confirment les rumeurs et les vedettes de cette nouvelle série.
Après Évolutions prismatiques
, la prochaine sortie majeure attendue par la communauté du TCG Pokémon est Aventures ensemble
. L'extension sera disponible à partir du 28 mars prochain, mais celle qui la succèdera est déjà sous le feu des projecteurs. En effet, une fuite ainsi que les révélations des premières cartes de l'extension japonaise Heat Wave Arena ont permis de découvrir quelques cartes de la future extension EV10
.
Cependant, un élément inattendu a révélé le visuel des boosters de cette extension nommée en anglais « Destined Rivals ».
Ceux-ci confirment qu'un antagoniste emblématique de l'univers de Pokémon fera son grand retour aux côtés d'une championne talentueuse et d'un légendaire tout feu tout flamme.
La Team Rocket est bien de retour (pour vous jouer un mauvais tour) dans l'extension EV10 du TCG Pokémon
Pour comprendre, il faut prendre la direction du Brésil, où se tiendra fin avril la Gamescon Latam
. Équivalent sud-américain de l'événement allemand, cette convention permet au public de découvrir les nouveautés à venir en matière de jeu vidéo et de pop-culture. Il est déjà possible de réserver ses billets pour assister à la convention. Mais sur ces mêmes billets figurent des images promotionnelles montrant les visuels d'EV10.
De plus, le nom brésilien de l'extension Destined Rivals est mentionné, ne laissant aucun doute quant à la légitimité de ces visuels du TCG Pokémon
. Au total, 5 illustrations différentes ont été partagées. Celles-ci seront certainement utilisées pour décorer les boosters et donnent des indices sur les cartes présentes dans le set.
Pokémon Destined Rivals Set - first look!
byu/OT414 inPokeInvesting
Comme les premières révélations de la série Heat Wave Arena le suggèrent, Destined Rivals mettra à l'honneur la championne d'arène Cynthia ainsi que Luth
, le personnage masculin jouable dans les jeux Or, Argent, HeartGold et SoulSilver. Son Ho-Oh aura d'ailleurs droit à une mise en avant sur les paquets de l'extension. Mais les trois autres illustrations montrent les sbires de la Team Rocket, Giovanni aux côtés de Mewtwo ainsi que le logo de l'organisation.
Contrairement à ce qui avait été annoncé, l'extension The Glory of Team Rocket n'aura donc pas droit à sa propre série, mais sera intégrée à Destined Rivals.
Si cela risque de décevoir certains collectionneurs, d'autres se réjouissent déjà de découvrir les Pokémon de l'organisation dans cette nouvelle extension. Sa date de sortie en France n'est pas encore connue, mais nous vous tiendrons informés dès que possible.
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