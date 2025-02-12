Pokémon TCG : Une fuite dévoile le nom, le contenu et la fenêtre de sortie d'EV10

Alors que l'extension EV9 Aventures ensemble n'est pas encore disponible en France, un leak donne déjà quelques détails sur l'extension suivante du TCG Pokémon.
Actuellement, les collectionneurs et les joueurs du TCG Pokémon
ont les yeux rivés sur les sorties Évolutions prismatiques
, l'une des séries modernes les plus populaires. Cependant, les sorties à venir piquent également la curiosité de la communauté. The Pokémon Company a ainsi confirmé que l'extension EV9, Aventures ensemble
, sera disponible dès la fin du mois de mars. Cependant, l'extension qui sortira quelques semaines après celle-ci fait déjà parler d'elle.
De nouveaux rivaux à venir dans l'extension EV10 du TCG Pokémon
La fuite a été relayée par PokéBeach, un site créé par plusieurs passionnés de la licence. Dans une publication partagée le 10 février 2025
, son auteur révèle que le nom anglais de l'extension EV10 est déjà connu. Baptisée « Destined Rivals »
, cette nouvelle extension serait constituée des cartes de la série Heat Wave Arena qui sortira le 14 mars prochain au Japon et de cartes provenant de decks préconstruits
sortis sur l'archipel.
Dans la continuité d'Aventures ensemble, l'extension Destined Rivals mettra une nouvelle fois à l'honneur les Pokémon de dresseurs
. L'article évoque notamment la présence du Carchacroc de Cynthia, du Léviator d'Ondine, de l'Angoliath de Rosemary ou encore du Ho-Oh de Luth. Mais un détail troublant a également été révélé : la présence dans le set de cartes de la Team Rocket.
D'après les informations partagées, Destined Rivals devrait sortir le 30 mai prochain, avec des phases d'avant-première organisées entre le 17 et le 25 mai
. Mais tant que The Pokémon Company n'a pas confirmé ces éléments, les éléments mentionnés ne sont pas à considérer comme des informations officielles et vérifiées. Cependant, la sortie prochaine de la série Heat Wave Arena au Japon suggère bien qu'elle arrivera prochainement en Europe dans l'une des extensions à venir.
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