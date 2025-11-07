Pokémon TCG dévoile une nouvelle extension de rêve avec des Pokémon très populaires

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 novembre 2025 à 15h53
Amis dresseurs et collectionneurs du TCG Pokémon, la fin d'année sera placée sous le signe du rêve, des dragons et des cauchemars avec sa prochaine extension en date.
Pokémon TCG dévoile une nouvelle extension de rêve avec des Pokémon très populaires
Pendant les championnats du monde Pokémon en juin dernier, les joueurs et collectionneurs du TCG Pokémon avaient découvert en avant-première une carte montrant Méga-Dracolosse EX.

À l'arrivée de l'extension Méga-Évolution, beaucoup ont donc espéré croiser le dragon dans leurs paquets. Mais celui-ci manque à l'appel et ne sera pas non plus présent dans l'extension Flammes fantasmagoriques qui fera ses débuts en France le 14 novembre 2025. 

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Peu de temps après cette révélation, des rumeurs ont évoqué une nouvelle extension dans laquelle Méga-Dracolosse EX allait figurer. Le 7 novembre 2025, The Pokémon Company a confirmé ces rumeurs en dévoilant les premières cartes de sa dernière extension de l'année 2025

De beaux rêves annoncés dans le TCG Pokémon avec l'extension MEGA dream ex

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Baptisée MEGA dream ex, cette extension suit la tradition de fin d'année car il s'agit d'un High Class Pack. Cela signifie que les boosters de cette extension contiennent 10 cartes au lieu des 5 habituelles. De plus, il sera possible d'obtenir des cartes Reverse ayant des effets inédits, des rééditions de cartes très populaires sorties pendant l'année et des hits garantis à chaque ouverture.

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Lors de la présentation de l'extension, il a été confirmé que la carte de Méga-Dracolosse EX présentée pendant les championnats du monde ferait partie de cette extension. Ce sera également le cas des cartes Mega Attack Rares dévoilées lors de la même bande-annonce.

Nous aurons donc une chance d'obtenir Mega-Lucario EX et Mega-Gardevoir EX dans un style très comics avec le nom de leur attaque inscrit en japonais. Sur le visuel du booster, nous pouvons également apercevoir Mewtwo, Ho-Oh ou encore Méga-Brutalibré, confirmant ainsi leur présence dans le set. Mais ce n'est pas tout. 

Les premières cartes de MEGA dream ex présentées, avec une carte qui devrait combler les amateurs d'Ectoplasma

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En plus de ces titans EX, les premières cartes de cette extension ont été mises en ligne. Bien entendu, Minidraco et Draco seront de la partie, mais également Fantyrm et toutes ses évolutions. Pour l'occasion, celles-ci seront déclinées en variantes Illustration rares dans le set secret. Mais MEGA dream ex a surtout réservé trois surprises majeures. 

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La première est la révélation de la toute première carte représentant Mega-Ohmassacre EX. La seconde va enchanter les admirateurs de Rosemary avec une carte représentant la dresseuse aux côtés de son Engloutyran EX, à la manière de la carte Carchacroc de Cynthia de Rivalités Destinées. Enfin, la plus belle des surprises déjà confirmées est une carte alternative représentant Mega-Ectoplama EX qui devrait devenir l'une des vedettes de cette nouvelle série. 

MEGA dream ex sortira au Japon le 28 novembre 2025. En France, l'extension devrait arriver courant janvier ou début février. Il s'agira d'ailleurs d'une extension .5 tout comme l'ont été Évolutions Prismatiques ou la double extension Foudre Noire et Flamme Blanche.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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