Pokémon TCG annonce sa nouvelle extension enflammée et sa date de sortie, mais...

Après Méga-évolution, le TCG Pokémon va continuer de vibrer au rythme des méga-transformations avec une nouvelle extension qui va enchanter petits et grands. Découvrez les premiers visuels de cette série prometteuse.
Mise à jour du
05/09/2025
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The Pokémon Company France a dévoilé le nom et la date de sortie de cette nouvelle extension. Flammes Fantasmagoriques arrivera dans nos rayons à partir du 14 novembre 2025.
Le 2 septembre 2025, nous vous présentions la prochaine extension de la version japonaise du TCG Pokémon
et son ambassadeur : le très apprécié Méga-Dracaufeu X EX. Or, les sorties nippones donnent un aperçu de ce qui sera proposé dans les versions françaises et anglaises du jeu de cartes.
À l'heure où ces lignes sont rédigées, la prochaine sortie prévue est celle de Méga-évolution, première extension du bloc éponyme. Mais le site américain de Pokémon a dévoilé le nom, les premiers produits ainsi que la date de sortie de celle qui succédera à Méga-évolution.
D'ailleurs, elle a déjà conquis les joueurs d'Amérique du Nord car 2 Pokémon extrêmement populaires auront droit à de nouvelles cartes.
Phantasmal Flames, la prochaine extension du TCG Pokémon qui va mettre le feu
Nommée Phantasmal Flames (ou Flammes fantasmagoriques en français), la nouvelle extension du TCG Pokémon proposera de nouvelles cartes de Méga-évolutions, dont plusieurs visibles dans le jeu Légendes Pokémon: Z-A
. La série comportera 120 nouvelles cartes, dont certaines déjà connues et dévoilées pendant les championnats du monde Pokémon
.En plus de Méga-Dracaufeu X, cette extension mettra à l'honneur Méga-Lockpin, Méga-Scarhino mais surtout Méga-Ectoplasma
. Le dragon et le Pokémon spectre de première génération comptant parmi les plus appréciés des joueurs, il faudra certainement s'armer de patience et de réactivité pour obtenir les produits de cette série.
Justement, les premiers produits de la gamme ont été dévoilés sur les sites de plusieurs enseignes américaines. Sans grande surprise, le Coffret Dresseur d'élite (ou ETB pour les intimes) sera à l'effigie de Méga-Dracaufeu X EX ainsi qu'un nouveau coffret Ultra Premium Collection
. Les boosters porteront une illustration des 4 Méga-évolutions listées plus haut et le visuel des tripacks a également été révélé. Les cartes promotionnelles représenteront Farfuret et son évolution, Dimoret.
Quand l'extension Phantasmal Flames sera-t-elle disponible en France ?
En Amérique du Nord, les précommandes ont été lancées peu de temps après la révélation de la série. Ses deux têtes d'affiche suscitent d'ailleurs les convoitises car près de 42 000 commandes (majoritairement faites par des bots) ont été placées en quelques heures seulement. Pourtant, tous ces produits n'arriveront pas avant plusieurs mois. La date de sortie de Phantasmal Flames a été fixée au 14 novembre 2025
. Cependant, cette date ne concerne que la version américaine de l'extension. Aucune date de sortie française n'a encore été annoncée,
d'autant que le lancement pourrait bien être retardé à cause des problèmes rencontrés par Méga-évolution
. Mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés lorsque ces détails auront été partagés.
commentaire (1)
Ces dans le thème de pokémon go, sympathique