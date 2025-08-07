Pokémon TCG : Une nouvelle extension avec les Méga-Évolutions de Légendes Pokémon: Z-A déjà annoncée ?

Si l'extension Méga-Évolution du TCG Pokémon ne sera disponible qu'à la rentrée, une rumeur évoque déjà la série qui succèdera au duo Méga-Gardevoir et Méga-Lucario. D'ailleurs, une nouvelle Méga-Évolution appréciée pourrait en être la vedette.
Le 10 juillet 2025, The Pokémon Company dévoilait la date de lancement de la première extension du tout nouveau bloc du TCG Pokémon
: Méga-Évolution. Prévu pour la fin du mois de septembre, ce nouveau set fera revenir cette mécanique emblématique de la 6e génération dans les duels de cartes. Ce choix coïncide également avec l'arrivée le 16 octobre prochain de Légendes Pokémon: Z-A, nouveau spin-off remettant à l'honneur les formes méga-évoluées.L'extension Méga-Évolution
inclura entre autres des créatures très populaires chez les joueurs comme Méga-Gardevoir, Méga-Lucario, Méga-Absol et Méga-Florizarre. Mais alors qu'elle n'arrivera en France que dans quelques semaines, le site PokéBeach
révèle qu'une nouvelle marque a été déposée au Japon
, annonçant potentiellement dans la foulée la date de sortie d'une extension spéciale.
MEGA Dream ex, une extension de fin d'année axée autour de Méga-Dracolosse ?
Le site révèle qu'un set baptisé MEGA Dream ex serait lancé le 28 novembre 2025
au Japon et qu'il mettrait en vedette de nouvelles Méga-Évolutions présentes dans le jeu Légendes Pokémon: Z-A
. Pour l'heure, seul un nom a été confirmé : celui de Méga-Dracolosse. Depuis sa présentation officielle, le Pokémon dragon aux oreilles ailées a conquis le public et il serait la créature vedette de la série.
Cependant, les informations obtenues par PokéBeach suggèrent que MEGA Dream ex ne serait pas une extension ordinaire. Chaque année en fin d'année, une extension dite High Class Pack. Cela signifie que les displays concernés contiennent moins de boosters
. En revanche, ces derniers renferment davantage de cartes (10 au lieu des 5 habituelles) et il y a une carte rare garantie
par booster au minimum.
Quand cette nouvelle extension du TCG Pokémon pourrait-elle arriver en France ?
À l'heure actuelle, il ne s'agit que de rumeurs tant que The Pokémon Company Japan n'a rien officialisé.
Cependant, si l'information est confirmée, une fenêtre de sortie pourrait être envisagée pour la version française de l'extension. Toutefois, il faudrait attendre le premier trimestre 2026
pour découvrir ce nouveau set du TCG Pokémon.
En effet, après Méga-Évolution, une extension dédiée aux deux formes de Méga-Dracaufeu devrait arriver en magasin. Mais la date de sortie française de la série, connue sous le nom Inferno X au Japon, n'est pas encore connue.
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