Pokémon TCG : De nouvelles cartes Méga-évolution dévoilées et elles sont incroyables

Lors des Championnats du monde Pokémon 2025, The Pokémon Company a dévoilé en exclusivité quelques-unes des nouvelles cartes alternatives du TCG Pokémon. Amateurs de nostalgie et de Dracaufeu, sachez que vous allez être gâtés !
Les nouvelles cartes du TCG Pokémon
sont attendues avec impatience par les collectionneurs et les dresseurs, notamment quand elles mettent en scène des créatures populaires. Alors que le bloc Méga-évolution sera disponible dans quelques semaines en France, The Pokémon Company a décidé de faire une surprise aux amateurs de boosters et de cartes brillantes.
Profitant des Championnats du Monde organisés à Anaheim, la firme a diffusé un trailer présentant quelques-unes des cartes qui sortiront dans les prochains mois. Pour la plus grande joie des vétérans du jeu de cartes à collectionner, un type de carte va faire son grand retour avec un dragon bien connu
.
Méga-Dracaufeu EX et Méga-Dracolosse EX prêts à faire des étincelles dans le TCG Pokémon
Dans la première partie du trailer, les joueurs peuvent découvrir la toute première carte de ce nouveau bloc représentant une Méga-évolution de Dracaufeu. Reconnaissable à sa peau sombre et à ses ailes bleues, Méga-Dracaufeu X EX va (re)faire ses débuts en jeu
pour la plus grande joie des petits et des grands dresseurs. Quelques secondes plus tard, un autre visuel est présenté montrant Plumine EX en version Flamenco.
Enfin, dans les tous derniers instants de la bande-annonce, la première carte officielle de Méga-Dracolosse EX
apparait brièvement. Dans la continuité du bloc Méga-évolution
, de nouveaux Pokémon vont donc arriver dans le TCG Pokémon. Cependant, un autre détail n'a pas échappé aux plus attentifs.
Une nouvelle rareté annoncée faisant référence à d'anciennes cartes très appréciées
Si vous collectionniez déjà les cartes à l'époque du bloc XY, la rareté Mega Attack Rare
présentée dans la vidéo devrait vous sembler familière. À cette époque, les illustrations des cartes représentant des Méga-évolutions incluaient le nom d'une attaque en japonais écrits en gros caractères.
À noter que dans la version japonaise du TCG Pokémon, cette attaque était écrite en anglais. Que ce soit dans les extensions Générations, Impulsion Turbo ou Ciel Rugissant, de nombreux Pokémon ont eu droit à ce design exclusif.
Comme une référence à ce pan de l'histoire du jeu de cartes, les noms des attaques seront de retour dans les prochains blocs, mais dans une version alternative. Les illustrations prendront des airs de pages de comics ou de cases de manga présentant l'attaque la plus puissante de chaque créature. Trois cartes Mega Attack Rare ont déjà été confirmées : Méga-Gardevoir EX, Méga-Lucario EX et le très attendu Méga-Dracaufeu X EX.
Si aucune date de sortie européenne n'a encore été dévoilée, les images des cartes japonaises indiquent qu'elles seront présentes dans les sets Inferno X et MEGA High Class Pack Mega Dream ex
, respectivement prévus pour les mois de septembre et novembre 2025. Il faudra donc être patient, mais il y a fort à parier que les collectionneurs (et les scalpeurs) seront nombreux à vouloir les attraper !
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