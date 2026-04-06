Pokémon TCG dévoile la date de sortie du set anniversaire des 30 ans

Confirmé lors du Pokémon Presents du 27 février, le set anniversaire des 30 ans du TCG Pokémon est encore très mystérieux. Mais sa date de sortie est enfin connue, notez-la dès maintenant dans vos agendas !
Depuis le début de l'année, les amateurs du Pokémon TCG
ont été gâtés. Entre Héros Transcendants
, Équilibre parfait et l'annonce du futur set Chaos ascendant
, le portefeuille est mis à rude épreuve.
Cependant, cette année 2026 est aussi placée sous le signe du 30e anniversaire de la franchise. Les joueurs et collectionneurs sont donc impatients de découvrir l'extension prévue pour cet événement exceptionnel. Or, une information très attendue vient d'être annoncée.
Le set anniversaire des 30 ans du TCG Pokémon disponible juste avant l'automne
Le site spécialisé PokéBeach
a relayé quelques nouvelles concernant la version japonaise de cette extension. Baptisée « 30th Celebration », elle sera disponible à partir du 16 septembre 2026
sur l'archipel. Cependant, les joueurs et collectionneurs du monde entier pourront également découvrir leurs versions locales à cette date. En effet, le trailer du Pokémon Presents
précisait que l'extension profiterait d'un lancement mondial simultané
.
Pour ce qui est du contenu de cette extension anniversaire, peu d'informations ont été partagées à l'heure actuelle. Cependant, PokéBeach précise que les paquets japonais contiendront 6 cartes et que toutes les cartes de cette série seront holographiques
.
Une nouvelle rareté devrait d'ailleurs faire ses débuts dans ce set spécial avec les versions opalescentes de Pikachu, de Mew et de Mewtwo.
Des produits spéciaux aux couleurs de Mentali et de Noctali également confirmés
Mais l'extension 30th Celebration ne serait pas la seule surprise prévue pour le 16 septembre prochain. Il est précisé que, le même jour, un « Set de deck premium 30e anniversaire Mentali & Noctali » sera lancé.
Pour l'heure, aucun détail supplémentaire n'a été partagé et il est difficile de savoir si ces produits seront aussi disponibles en France. Toutefois, les premières rumeurs précisent que Mentali et Noctali auraient droit eux aussi à leur version opalescente dans ce set de deck.
Cette extension anniversaire a donc tous les atouts pour faire craquer les collectionneurs de tous âges ! Mais quel Pokémon ou carte spécifique aimeriez-vous voir dans ce set brillant ? Partagez vos suggestions dans les commentaires juste en dessous.
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