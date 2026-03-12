Pokémon TCG dévoile Chaos Ascendant, une extension dont Méga-Amphinobi est le roi

À quelques jours du lancement de l'extension Équilibre Parfait, Pokémon TCG révèle le nom, les visuels et les Pokémon vedettes de sa prochaine extension. Celle-ci risque fort de captiver les collectionneurs et les scalpeurs !
Entre la chasse aux boosters de l'extension Héros Transcendants
et la révélation de l'extension Équilibre Parfait, l'année 2026 a démarré sur les chapeaux de roues pour les joueurs et collectionneurs de Pokémon TCG
.
Mais depuis quelques semaines, des rumeurs circulaient concernant le thème de la prochaine extension, prévue pour le printemps. Le 12 mars 2026, The Pokémon Company a confirmé ces rumeurs en officialisant sa toute nouvelle série de cartes : Chaos Ascendant
.
Un Chaos Ascendant qui va faire des vagues avec Méga-Amphinobi-ex
Basée sur certaines des Méga-évolutions vues dans le jeu Légendes Pokémon: Z-A, cette nouvelle extension mettra notamment à l'honneur Méga-Floette et surtout Méga-Amphinobi
. La forme finale du starter d'eau de Kalos compte parmi les Pokémon les plus appréciés des joueurs du monde entier. Pour la plus grande joie de ses admirateurs, ce dernier aura droit à de nouvelles cartes à son effigie, mais sera aussi présent sur les différents produits de la collection.
Le coffret Dresseur d'élite (ou ETB), l'un des objets les plus recherchés, est à l'effigie de Méga-Amphinobi-ex. Ce dernier est d'ailleurs représenté dans un très beau dégradé allant du bleu au rose. Mais le plus ninja des Pokémon sera aussi sur les visuels des boosters de la série, aux côtés de Méga-Némélios ex, de Méga-Kravarech-ex et de Méga-Floette-ex
. Un tri-pack et un pack de 6 boosters sont également prévus.
La nouvelle extension du TCG Pokémon lancée pour la fin du mois de mai
Concernant le contenu de l'extension, celle-ci sera plus petite que les autres avec plus de 120 cartes annoncées
sur le site de The Pokémon Company. Comme ses aînées, l'extension inclut de nombreuses cartes provenant des récentes sorties nippones, notamment la série Ninja Spinner
, disponible dès le 13 mars sur l'archipel.
L'extension contiendra notamment une carte Illustration spéciale rare de Méga-Amphinobi-ex qui met déjà des étoiles dans les yeux des collectionneurs.
Enfin, The Pokémon Company a confirmé que l'extension Chaos Ascendant sera disponible à partir du 22 mai 2026
dans les grandes enseignes, les boutiques spécialisées et les magasins de jouets. Cependant, il sera possible de découvrir l'extension dès le 9 mai en participant aux tournois d'avant-première organisés près de chez vous. Alors, avez-vous hâte de découvrir cette nouvelle extension du TCG Pokémon ?
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