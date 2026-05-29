Pokémon TCG : Votez dès maintenant pour le projet qui deviendra un vrai set LEGO

Il y a quelques semaines, LEGO a lancé un grand concours permettant aux plus créatifs d'imaginer le prochain set inspiré par le TCG Pokémon. Cinq finalistes ont été retenus et vous pouvez voter pour le set que vous voulez voir en magasins.

Les passionnés de LEGO les plus inventifs peuvent proposer tout au long de l'année leurs idées de sets sur le site LEGO Ideas. S'ils dépassent les 10 000 votes, ils sont soumis aux services de production de la marque aux petites briques et peuvent devenir des sets commercialisés.

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Pour célébrer les 30 ans de Pokémon, LEGO propose déjà plusieurs sets à l'effigie des créatures les plus populaires. Mais le 1er avril, la firme a lancé un concours en partenariat avec Pokémon TCG pour imaginer un set en forme de carte. La sélection finale a été faite il y a quelques jours et désormais, les internautes peuvent voter pour leur création préférée.

Un match opposant 5 créations LEGO Pokémon TCG

Sur les 756 créations postées, cinq ont été retenues et sont soumises au vote du public. Chaque set met à l'honneur un Pokémon différent semblant jaillir hors de la carte. Les 5 monstres en compétition sont un Statitik couvert d'éclairs inspiré par les cartes EX, un Brindibou en train de lancer l'attaque Tranch'herbe, un Léviator bondissant hors de l'eau au coucher du soleil, un Arceus traversant sa carte et un Mew jouant avec des bulles.











Pour les votants, le choix est difficile car cette sélection inclut certains Pokémon très appréciés comme Mew, Arceus et Léviator. De plus, le niveau de détail de chaque set est très impressionnant, donnant l'impression que chaque Pokémon bondit hors du cadre. D'ailleurs, ce soin accordé au détail va si loin que le set de Mew inclut un deuxième visage pour montrer le Pokémon avec les yeux ouverts.

Un vote accessible pour une durée très limitée

Quelle que soit votre proposition préférée, vous pouvez la soutenir dès maintenant. Pour cela, il vous suffit de vous connecter à votre compte LEGO ou d'en créer un gratuitement. Mais attention : la campagne de votes est limitée dans le temps et prendra fin le 11 juin 2026.

À l'heure où ces lignes sont rédigées, Léviator est en tête des suffrages avec 352 votes, suivi par Statitik et ses 286 votes, tandis que la troisième marche temporaire est occupée par Arceus. Mais votre vote peut faire la différence ! Alors n'attendez plus pour élire votre set préféré et espérer qu'il devienne réalité.