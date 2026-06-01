Pokémon TCG : Le set des 30 ans se dévoile en vidéo avec de belles surprises

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 01 juin 2026 à 15h33
Le 1er juin 2026, la chaîne YouTube japonaise de Pokémon a mis en ligne le trailer de présentation de l'extension spéciale 30e anniversaire. Au programme : le retour de cartes cultes et une nouvelle rareté.
Pokémon TCG : Le set des 30 ans se dévoile en vidéo avec de belles surprises

Lors du Pokémon Presents du 27 février 2026, un bref aperçu de l'extension spéciale 30e anniversaire de Pokémon TCG avait été diffusé. Depuis, les coffrets Premiers partenaires ont fait leurs débuts, mais cette extension montrant de nombreuses cartes emblématiques n'avait pas donné de nouvelles. 

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Depuis quelques jours, les spéculations à son sujet se sont multipliées car The Pokémon Company a annoncé la mise en ligne le 1er juin 2026 à 15 heures (heure française) du trailer de présentation de cette série anniversaire. La vidéo vient d'être publiée et cette extension a tout pour plaire aux plus jeunes comme aux collectionneurs vétérans. 

Une myriade de Pikachu et les Pokémon préférés des joueurs réunis dans une même série

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Les premières secondes de la vidéo montrent une nouvelle rareté Reverse et viennent confirmer une rumeur : le set contiendra plusieurs cartes à l'effigie de Pikachu. Au total, ce seront 30 Pikachu différents qu'il sera possible d'obtenir dans ce set, 30 Pikachu pour célébrer les 30 ans de la franchise. D'ailleurs, les plus observateurs peuvent reconnaître des illustrateurs cultes qui ont dessiné certains des Pikachu de cette extension spéciale. 

Après la mascotte de la licence, ce sont les Pokémon légendaires qui sont à l'honneur. Pendant quelques instants, Miraidon, Ho-Oh, Xerneas, Kyogre, Zekrom ou encore Lunala apparaissent à l'écran. Ils sont rapidement suivis par d'autres favoris des joueurs comme Mentali et Noctali, Lokhlass, Zorua de Hisui ou Amphinobi.

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Toutes les cartes du set arborent le symbole des 30 ans, y compris deux cartes qui s'annoncent déjà très recherchées : les réimpressions du Dracaufeu du set de base et de la carte Tag Team de Pikachu et Zekrom.

Lancement mondial pour l'extension 30e anniversaire du TCG Pokémon

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Mais le trailer de présentation se termine en apothéose en révélant la toute nouvelle rareté iridescente apparue brièvement pendant le Pokémon Presents. Les deux cartes en question représentent Mew et Mewtwo, possèdent une texture spéciale et le logo des 30 ans est différent des autres cartes du set avec des teintes arc-en-ciel. 

Enfin, un dernier détail n'aura pas échappé aux plus observateurs : les cartes présentées dans ce trailer sont en plusieurs langues. En effet, The Pokémon Company confirme que ce set anniversaire des 30 ans bénéficiera d'une sortie mondiale. Vous pourrez acheter des boosters de 6 cartes, toutes brillantes, dès le 16 septembre 2026, que ce soit en japonais, en anglais ou en français. 

Miniature vidéo

Cependant, il est peu probable que ces boosters soient vendus à l'unité dans l'Hexagone. Il faudra certainement passer par la case coffret, mais cela reste à confirmer. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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