Pokémon TCG : Le troisième coffret Premiers Partenaires se dévoile

Après deux séries ayant mis en avant 6 générations de petits monstres, le coffret Premiers Partenaires du TCG Pokémon va mettre à l'honneur les derniers Starters manquants et une fenêtre de sortie est déjà évoquée.

Les révélations s'enchainent autour de la collection Premiers Partenaires, l'un des sets du Pokémon TCG célébrant le 30e anniversaire de la franchise. Le 9 mai dernier, une fuite repérée sur un site chinois révélait le visuel des cartes promotionnelles disponibles dans la deuxième version du coffret qui devrait être lancée courant juin.

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Mais le 21 mai 2026, c'est le troisième et dernier coffret de cette série qui a fait parler de lui. Les visuels américains du produit ont été révélés.

L'ultime trio de starters en vedette dans le dernier coffret Premiers Partenaires du TCG Pokémon

Comme les deux premiers produits, le coffret contiendra deux boosters du TCG classique, des autocollants et un booster promotionnel contenant 3 cartes Illustration rares. Mais par simple déduction, les 3 générations à l'honneur sont déjà connues. Les visuels confirment simplement le raisonnement, cette 3e série emmenant les dresseurs dans les provinces d'Hoenn, de Kalos et de Paldea.

Si le visuel des cartes Illustration rares n'est pas encore connu, ce paquet promotionnel pourra donc contenir des cartes à l'effigie de :

Arcko, Poussifeu et Gobou

Marisson, Feunnec et Grenousse

Poussacha, Chochodile et Coiffeton

Du côté des boosters classiques, le visuel américain indique que les extensions Chaos ascendant et Nuit noire seront à l'honneur. Toutefois, cela n'a pas encore été confirmé pour la version française. Le produit final peut donc varier, mais si Nuit Noire est bien inclus, alors cela donne déjà une indication sur la possible date de sortie du coffret.

Un coffret disponible dans le courant de l'été ?

Sachant que l'extension Nuit noire est prévue pour la mi-juillet en France, le coffret Premiers partenaires série 3 sortira peu de temps après si le contenu vu dans les visuels américains est identique en Europe. Pour le moment, aucune date n'est dévoilée. Mais les dresseurs américains pourront ajouter ce set à leur collection dès le 7 août prochain.

Que ce soit pour découvrir les visuels des cartes promotionnelles ou la date de lancement, la patience est donc de mise. Mais avec les Starters de Hoenn possiblement présents dans le booster spécial, les dresseurs (et les scalpeurs) risquent d'être nombreux pour sa mise en vente.