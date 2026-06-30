Pokémon TCG : Découvrez tous les produits de la collection 30e anniversaire

Elle est très attendue par les joueurs. La collection 30e anniversaire du TCG Pokémon sera l'une des vedettes de cette fin d'année 2026 et de nombreux produits sont prévus. Préparez le portefeuille : ça va piquer !

Le 30e anniversaire des petits monstres sera célébré dans quelques mois dans le Pokémon TCG. Pour l'occasion, une extension spéciale est prévue et les premiers visuels des cartes ont été révélés lors du Pokémon Presents 2026. Le Dracaufeu du set de base sera de la fête aux côtés de 30 cartes inédites de Pikachu et de reprints de cartes cultes.

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Cependant, beaucoup se demandaient quels seraient les produits inclus dans ce set spécial. Le 30 juin 2026, l'ensemble de la collection a été dévoilée ainsi que les dates de sortie des différents produits.

Des produits contenant entre 2 et 30 boosters inédits

Commençons avec le classique présent à chaque extension : le Coffret Dresseur d'élite ou ETB pour les intimes. Celle-ci est d'un beau jaune doré et décorée de la tête de Pikachu. Elle contiendra 9 boosters de la collection 30e anniversaire, divers accessoires ainsi qu'une carte promotionnelle inédite de Nidorina. Notons qu'une variante spéciale Pokémon Center est également prévue, mais indisponible à l'achat en France.

Viennent ensuite la Poster Collection et les deux Tech Sticker Collection. Ces deux produits proposeront chacun 3 boosters de l'extension anniversaire, des cartes promotionnelles et un extra (un poster ou une planche d'autocollants). Du côté des cartes promo, les joueurs pourront retrouver Artikodin, Elector, Sulfura, Noadkoko d'Alola et Lucario.

D'autres produits sont confirmés comme des mini-tins, un duo pack avec une carte inédite d'Évoli, un coffret spécial contenant un portfolio et 5 boosters, des coffrets classiques avec 4 boosters et une carte Jumbo ou encore des decks avec des cartes alternatives inédites.

Des sorties étalées sur deux mois pour la collection 30e anniversaire du TCG Pokémon

Mais les pièces que les collectionneurs et les scalpeurs vont s'arracher sont les 2 boîtes Ultra Premium Collection et les deux coffrets avec figurine. Oui vous avez bien lu : il y aura 2 coffrets Ultra Premium et ce pour une raison très simple. Si vous suivez l'actualité du TCG japonais, vous savez déjà que des cartes inédites de Mentali et Noctali seront disponibles dans un deck Premium. En Occident, les deux cartes vont être séparées et placées dans un coffret dédié contenant également 30 boosters.

Du côté du coffret avec figurine, ils contiendront chacun 5 boosters, une carte promotionnelle, une carte Jumbo et une figurine représentant l'un des deux légendaires cultes de la première génération : Mew et Mewtwo.

Si les prix de vente n'ont pas encore été dévoilés, les dates américaines de lancement ont été annoncées. La première vague sera proposée dès le 16 septembre 2026 avec l'ETB, la Poster Collection, les Teck Sticker Collection, les premiers coffrets et le Duo pack. Une deuxième vague sera lancée dès le 2 octobre avec les mini-tins, le coffret avec portfolio et le bundle de 6 boosters.

Enfin, le reste de la collection sera disponible à partir du 6 novembre 2026. Désormais, il faut attendre un communiqué de The Pokémon Company France pour savoir si les dates seront identiques ou légèrement différentes.