Pokémon TCG : Gare à cette mauvaise surprise pour compléter le Master Set d'Héros Transcendants

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 janvier 2026 à 17h40
Disponible dans quelques jours à peine, la première vague de produits de l'extension Héros Trasncendants est très attendue par les collectionneurs du TCG Pokémon. Mais cette fuite risque fort de décourager les complétistes les plus assidus.
Pokémon TCG : Gare à cette mauvaise surprise pour compléter le Master Set d'Héros Transcendants
Près d'un an après Évolutions prismatiques, Pokémon TCG se prépare à accueillir une nouvelle extension annexe majeure avec Héros Transcendants. Ce nouveau set, présenté comme le set moderne le plus important jamais sorti, contiendra plus de 290 cartes (secrètes comprises).

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Le nombre a de quoi donner le tournis à celles et ceux qui souhaitent réunir toutes les cartes proposées, notamment les plus difficiles à obtenir. Mais une fuite suggère qu'une difficulté supplémentaire va s'ajouter à ce défi de taille et celle-ci serait en lien avec les cartes Reverse. 

Plusieurs variations de cartes Reverse prévues pour l'extension Héros Transcendants du TCG Pokémon ?

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Proposer plusieurs modèles de cartes Reverse n'est pas une nouveauté dans le monde du TCG Pokémon. Les variations comme les Reverse Poké Ball et les Reverse Master Ball étaient déjà présentes dans les extensions Foudre Noire, Flamme Blanche et Évolutions Prismatiques. La multiplication des variantes Reverse est aussi très fréquente dans les séries chinoises. Mais Héros Transcendants va aller encore plus loin, à en croire les clichés partagés sur le site Pokébeach

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Dans la publication du 19 janvier, nous apprenons que certains collectionneurs américains ont pu ouvrir en avance des paquets de l'extension Héros Transcendants. Or, il semblerait que la série propose 4 variations pour ses cartes Reverse. En plus du modèle classique, il serait possible de trouver des Reverse ornées d'un symbole Énergie, d'autres arborant une Poké Ball spécifique et d'autres avec l'incrustation du logo de la Team Rocket.

Un Master Set colossal en approche ? 

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Bien entendu, il s'agit d'une fuite et non d'une révélation officielle par The Pokémon Company et Asmodée. Néanmoins, la sortie très proche laisse penser que les cartes partagées sont bien réelles. Si cela se confirme, chacune des cartes communes, unco et rares pourrait ainsi avoir entre 4 et 5 variantes différentes (en incluant la version classique) selon s'il s'agit d'un Pokémon de la Team Rocket ou non. Compléter le Master Set relèvera alors du tour de force.

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Pour le savoir, les amateurs d'ouvertures de boosters devront encore patienter jusqu'au 30 janvier pour le découvrir. Mais attendez-vous avec impatience l'extension Héros Transcendants ? Partagez votre avis et les cartes que vous espérez obtenir dans les commentaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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