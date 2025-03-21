Pokémon TCG : Découvrez les premières cartes de l'extension The Glory of Team Rocket

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 mars 2025 à 12h40
Annoncé lors des Championnats du monde, le retour de la Team Rocket est particulièrement attendu dans le TCG Pokémon. L'extension en question se dévoile officiellement, et elle devrait ravir les joueurs.
Pokémon TCG : Découvrez les premières cartes de l'extension The Glory of Team Rocket
Les extensions du TCG Pokémon qui sortent en Occident sont généralement composées de cartes provenant de plusieurs produits ou extensions japonaises. Alors que la série Aventures ensemble arrivera dans les rayons le 28 mars, les yeux des collectionneurs sont déjà tournés vers Destined Rivals, l'extension révélée par erreur lors d'un événement brésilien

Plusieurs rumeurs stipulaient que cette extension serait centrée autour de la Team Rocket, notamment depuis la diffusion d'un mystérieux teaser lors des Championnats du monde Pokémon de 2024. Aujourd'hui, la branche nippone de The Pokémon Company a levé le voile sur cette série en officialisant The Glory of Team Rocket, sa prochaine extension du TCG Pokémon. 

Giovanni et la Team Rocket de retour pour jouer un mauvais tour au TCG Pokémon

Contrairement à ce que les joueurs évoquaient sur les réseaux sociaux, cette extension ne sera pas une série annexe comme l'est Évolutions prismatiques. The Glory of Team Rocket sera combiné à Hot Wind Arena pour constituer la liste de cartes de la série Destined Rivals. Néanmoins, cela n'empêche pas la version nippone du TCG Pokémon de dédier cette extension (plus petite que celles qui sont proposées en Occident) aux Pokémon de la Team Rocket. 

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Les premières cartes de l'extension ainsi que le visuel des boosters de cette nouvelle série SV10 ont officiellement été partagées sur les réseaux sociaux. Il est possible d'apercevoir Porygon et ses évolutions travailler aux côtés des sbires en blanc et noir, mais aussi Tissenboule et Filentrappe, des cartes Dresseur et même une étrange énergie Rocket.

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Cependant, la vedette de cette extension n'est autre que Giovanni, le chef de la Team Rocket. Son Persian et son Mewtwo compteront parmi les créatures les plus puissantes de la série car leurs versions EX respectives sont déjà confirmées. Giovanni aura également une carte Dresseur à son effigie et son Miaouss aura droit à une carte AR unique. Enfin, pour marquer comme il se doit le retour de l'organisation, des accessoires aux couleurs de la Team Rocket seront également proposés dans les Pokémon Centers.

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The Glory of Team Rocket sera disponible au Japon dès le 18 avril prochain. Néanmoins, il faudra patienter quelques semaines de plus avant de découvrir la version française de celles-ci.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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