Pokémon TCG : Ce Pokémon très populaire sera le roi de la prochaine extension du jeu

Si Méga-Évolution n'est pas encore sortie, la nouvelle extension du TCG Pokémon fait déjà parler d'elle. En effet, elle aura en vedette le très populaire Dracaufeu dans de nouvelles cartes qui risquent d'affoler les collectionneurs.
Après un été placé sous le signe de Foudre Noire et Flamme Blanche
, les joueurs et les collectionneurs du TCG Pokémon
se préparent à un automne combattif avec l'arrivée de Méga-Évolution. Si l'extension connaît quelques problèmes
, petits et grands sont impatients de découvrir les cartes à l'effigie de Méga-Lucario, Méga-Florizarre et les autres. Mais il se pourrait bien que cette sortie soit éclipsée par les ailes d'un dragon particulièrement populaire
.
Ça va chauffer dans le TCG Pokémon avec l'extension Inferno X
Le 29 août 2025, The Pokémon Company a révélé le nom et la date de sortie de sa prochaine extension. Comme vous l'avez sûrement deviné, Dracaufeu en sera la vedette et sa Méga-évolution en version X habillera les paquets de cette nouvelle série. Baptisée Inferno X
, cette extension aura le code M2 car elle est la deuxième du bloc MEGA. Son nom est un clin d'œil à celui de la Méga-évolution du dragon qui n'en est pas un en réalité, mais aussi à l'une de ses nouvelles attaques.
En effet, certaines des cartes de l'extension Inferno X ont été dévoilées en avant-première
dans le cadre des championnats du monde Pokémon. D'ailleurs, c'est ce nouveau set qui marquera le retour des attaques avec des noms géants écrits au centre. Dans leur version japonaise, les noms des attaques seront écrits en anglais. Tandis que dans le reste du monde, ces mêmes attaques seront écrites en japonais.
Quand cette nouvelle extension aux couleurs de Dracaufeu sera-t-elle disponible en France ?
Inferno X est une extension du TCG Pokémon qui contiendra 80 cartes et qui sera disponible à partir du 26 septembre 2025
. Cependant, il y a un hic : il s'agit d'une extension japonaise.
De fait, il faudra patienter jusqu'à la sortie de son équivalent en français pour découvrir les cartes en question dans la langue de Molière.
Pour le moment, le nom et la date de sortie de cette extension qui succèdera à Méga-Évolution n'ont pas été dévoilés. Toutefois, les plus curieux et les passionnés de cartes japonaises pourront également précommander cette extension chez certains revendeurs.
Si des fuites circulent au sujet d'une version alternative de Méga-Dracaufeu X EX
, celles-ci n'ont pas encore été confirmées. Mais quelques visuels des cartes ont été mis en ligne, incluant notamment un adorable Salamèche, une carte de Plumeline EX aperçue dans la vidéo des championnants du monde, un Méga- Sharpedo EX ou encore un Sulfura flamboyant.
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