Pokémon TCG : Quelles sont vos chances d'obtenir les cartes les plus rares de Foudre Noire et Flamme Blanche ?

Si vous êtes en quête du fameux Victini rouge, du Zekrom Illustration spéciale rare ou de l'une des nombreuses illustrations des extensions Foudre Noire et Flamme Blanche du TCG Pokémon, croisez les doigts car les taux d'obtention peuvent en effrayer plus d'un !
Aux côtés d'Évolutions Prismatiques, Foudre Noire et Flamme Blanche
comptent parmi les extensions du TCG Pokémon
les plus prisées de l'année 2025. Avec plus de 170 cartes secrètes réparties sur les deux séries
, les amateurs d'illustrations alternatives ont de quoi être comblés. Cependant, pouvoir compléter le Master Set et réunir la totalité des cartes disponibles dans les deux extensions (sans compter les Reverse classiques et les Reverse Poké Ball/Master Ball) risque fort de ressembler à un parcours du combattant.
Récemment, les Pull rates, c'est-à-dire les chances d'obtention d'une carte via une ouverture de boosters
, ont été partagés. S'ils concernent les versions anglaises des boosters, les taux sont assez similaires sur le set français. Toutefois, certaines cartes ont des taux d'obtention si bas que seuls une poignée de chanceux pourront admirer de près les cartes les plus recherchées.
La chance, un atout nécessaire pour obtenir certaines des cartes des extensions Foudre Noire et Flamme Blanche du TCG Pokémon
Pour déterminer les taux moyens d'obtention d'un type de carte, les journalistes du site anglophone TCG Player
ont mené une expérience. Ils ont ouvert 700 paquets différents (350 boosters de chaque série),
ont compté le nombre de cartes rares obtenues et ont établi un taux de chance moyen pour chaque rareté présente dans les paquets Foudre Noire et Flamme Blanche.
Dans les extensions Foudre Noire et Flamme Blanche du TCG Pokémon, les joueurs peuvent trouver des cartes rares de 7 types différents. Selon les estimations de TCG Player, voici les taux d'obtention en fonction de ce que vous recherchez :
- Carte Reverse Poké Ball : les plus « répandues » des cartes rares, elles sont présentes en moyenne dans un booster sur 3 (30,56 % de chances d'obtention)
- Carte Double Rare : Symbolisées par 2 étoiles, elles regroupent les cartes EX classiques et peuvent être trouvées dans un booster sur 5 environ (21,11 % de chances d'obtention)
- Carte Ultra Rare : cela comprend toutes les cartes Full Art et les cartes Dresseur et elles seraient présentes tous les 17 paquets ouverts en moyenne (5,83 % de chances d'obtention)
- Carte Illustration rare : carte montrant une illustration complète de chacun des Pokémon de la région d'Unys comme Zorua, il est possible d'en voir une tous les 6 boosters ouverts en moyenne (16,39% de chances d'obtention)
- Carte Reverse Master Ball : présente dans 1 paquet sur 19 en moyenne (5,14 % de chances d'obtention)
- Carte Spécial Illustration rare : aussi appelées Alternatives par la communauté, elles apparaissent en moyenne une fois tous les 80 paquets ouverts (1,25 % de chances d'obtention)
Attention : ces taux d'obtention concernant l'ensemble des cartes appartenant à chaque catégorie désignée. Si vous recherchez une carte spécifique comme le Lianaja Illustration rare par exemple, les taux d'obtention diminuent.
Le trio de cartes BWR : des cartes très convoitées et très difficiles à obtenir
Mais le duo d'extensions a introduit une nouvelle rareté exclusive : les cartes BWR. Ces cartes extrêmement rares sont reconnaissables à leur illustration monochromatique représentant les Pokémon légendaires des jeux Noir et Blanc. Dans l'extension Foudre Noire, vous pouvez obtenir une carte BWR de Zekrom entièrement noire
et une carte de Victini BWR toute rouge
. Flamme Blanche donne également l'occasion d'obtenir le Victini rouge, mais aussi un Reshiram BWR dont la carte est toute blanche.
Cependant, ces cartes sont si rares que TCG Player n'a pas pu établir de statistiques pour ces dernières. Malgré les 700 ouvertures, ils n'ont pas croisé l'une de ces 4 cartes. Les chances de rencontrer ces légendaires monochromatiques sont donc infimes, ce qui justifie leur prix de revente allant de 300 à plus de 750 euros
sur les sites spécialisés et les sites de revente entre particuliers, en version non gradée.
Si une seule ouverture suffit pour certains, d'autres risquent fort d'ouvrir plusieurs centaines de paquets avant d'obtenir ces légendaires qui captent tous les regards.
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