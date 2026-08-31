Pokémon TCG révèle en avant-première une surprise étoilée

Profitant des Championnats du monde, le TCG Pokémon a fait quelques annonces liées aux nouveautés à venir, notamment à l'arrivée du potentiel nouveau bloc.

Chaque ère de Pokémon TCG est divisée en blocs contenant entre 10 et 15 extensions principales ainsi que des séries spéciales comme Destinées de Paldea, 151 ou le duo Foudre Noire et Flamme Blanche. Le bloc en cours dans le jeu de cartes à collectionner est le bloc Méga-Évolution.

Lancé en octobre 2025, il compte actuellement 5 extensions principales et deux sets annexes (Héros transcendants et 30e anniversaire, disponible très bientôt). Cependant, The Pokémon Company pense déjà à l'avenir et à l'ère qui prendra sa place.

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Lors des Championnats du Monde Pokémon 2026, plusieurs trailers ont été partagés, dont un qui a très vite intrigué joueurs et collectionneurs.

Peu d'informations pour le moment, à l'exception de la présence des chiens légendaires de Johto

Après avoir dévoilé les visuels de cartes des prochaines extensions du TCG Pokémon et le symbole ex, ce dernier disparait dans l'eau. Puis trois Pokémon légendaires qui ont donné du fil à retordre à bien des joueurs apparaissent à l'écran : Suicune, Entei et Raikou. Tandis que Raikou s'échappe en laissant une traînée d'éclairs dans son sillage, un autre détail apparaît.

Pendant quelques secondes, les spectateurs ont pu apercevoir un logo ex agrémenté d'une étoile. Contrairement à celui auquel les joueurs sont habitués, ce dernier n'est pas jaune, mais bleu. The Pokémon Company semble donc bien faire la distinction entre les deux éléments, mais sans supprimer la rareté ex pour autant. Mais que cacherait alors cette révélation ?

Le futur bloc annoncé ou une nouvelle rareté ?

Ce petit avant-goût permettrait d'annoncer le bloc qui prendra la place de Méga-Évolution dans les prochains mois. En effet, rappelons que chaque bloc du TCG est associé à un jeu vidéo. Ce fut le cas par le passé avec les jeux Pokémon Écarlate et Violet qui ont donné le bloc éponyme, avec les jeux Épée et Bouclier et plus récemment avec Légendes Pokémon: Z-A qui a donné le bloc Méga-Évolution.

L'ère ex Star (comme elle est actuellement surnommée) serait donc lancée en même temps que les très attendus jeux Pokémon Vents et Vagues. Si ces derniers n'ont pas encore de date de sortie, la première extension de ce nouveau bloc devrait arriver dans la foulée. Pour l'heure, The Pokémon Company donnera certainement plus de précisions dans les prochaines semaines, donc restez connectés, amis joueurs et collectionneurs.