Pokémon TCG : Une mauvaise nouvelle annoncée pour l'extension Méga-Évolution

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 août 2025 à 12h00
Méga-Évolution, la prochaine extension du TCG Pokémon, marquera le début d'un nouveau bloc et le retour d'une mécanique appréciée. Mais The Pokémon Company a partagé un détail qui risque de décevoir les joueurs et collectionneurs.
Pokémon TCG : Une mauvaise nouvelle annoncée pour l'extension Méga-Évolution
Présentée pour la première fois en juin 2025, Méga-Évolution est la sortie majeure du début d'automne pour les amateurs du TCG Pokémon. Celle-ci marque d'ailleurs un tournant dans l'histoire du jeu car elle signe la fin du bloc Écarlate et Violet et le début d'un nouveau bloc éponyme. Plusieurs cartes ont déjà été dévoilées et les joueurs sont impatients de retrouver Méga-Lucario, Méga-Gardevoir et bien d'autres créatures. 

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Cependant, le 27 août 2025, The Pokémon Company a mis en ligne un communiqué. La firme annonce un problème avec la production de la nouvelle extension et cela aura une incidence sur la date de lancement de Méga-Évolution. 

La sortie de la nouvelle extension du TCG Pokémon décalée à cause de problèmes de livraison

Dans ce communiqué, The Pokémon Company indique que les différents locaux en charge de l'impression, du conditionnement et de la livraison des cartes sont victimes de « difficultés affectant les dates de livraison des produits ». La situation concerne d'ailleurs plusieurs régions du monde, à savoir les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. 

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Ces difficultés ont contraint The Pokémon Company à décaler la date de lancement de l'extension Méga-Évolution. À l'origine, le nouveau bloc du TCG Pokémon devait arriver dans nos rayons le 26 septembre 2025. Mais ces retards font que les boosters, les Coffrets Dresseur d'élite et les autres produits de la collection ne seront disponibles qu'à partir du 10 octobre.

Un nouveau retard peut survenir si la situation devient trop complexe à gérer. Néanmoins, The Pokémon Company a déclaré que « Nous travaillons d'arrache-pied avec nos partenaires logistiques afin de garantir que les produits seront disponibles » à la date du 10 octobre.

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Une sortie qui accompagnera les débuts de Légendes Pokémon: Z-A

Si la nouvelle risque d'en décevoir certains, ce report de 2 semaines permet à Méga-Évolution de se rapprocher un peu plus de la sortie de Légendes Pokémon: Z-A. En effet, le nouveau spin-off de la saga principale a pour thème central l'utilisation des Méga-Évolutions, donc certaines nouvelles formes ont récemment été dévoilées

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Cette double sortie thématique va donc combler les amateurs du jeu de cartes et des aventures vidéoludiques. Seul le portefeuille sera mécontent car la semaine sera très chargée pour celles et ceux qui craqueront pour les deux produits !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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