Pokémon TCG : Ce Magicarpe a semé un chaos monstre en Corée du Sud

La sortie de certaines cartes du TCG Pokémon peut provoquer de véritables marées humaines, mêlant scalpeurs et vrais collectionneurs. Ce cas de figure s'est récemment produit en Corée du Sud et le responsable est le plus connu des poissons.

De manière occasionnelle, les passionnés des plus célèbres peuvent obtenir des cartes promotionnelles du Pokémon TCG en participant à des événements ou lors de collaborations avec d'autres marques. Mais généralement, ces cartes distribuées lors d'événements temporaires se transforment rapidement en marée humaine et souvent en déception pour les moins chanceux.

À lire également Pokémon TCG : Une carte inédite de Pikachu provoque un vrai scandale chez McDonald's

En 2025, une carte promotionnelle de Pikachu distribuée dans les Happy Meal japonais avait marqué les esprits, mais pas de la meilleure des manières. Des adultes achetaient en masse les menus destinés aux plus jeunes en abandonnant la nourriture dans les restaurants. Le 1er mai 2026, un scénario assez similaire s'est produit, cette fois-ci au pays du matin calme.

Plus de 40 000 personnes amassées pour une distribution du TCG Pokémon

Dans le cadre des festivités du 30e anniversaire de la franchise, Séoul accueillait un événement spécial : le Pokémon Mega Festa. Les participants étaient invités à réaliser plusieurs défis physiques et à visiter des zones thématiques. En complément, un Stamp Rally (ou rallye de tampons) était organisé dans Pokémon GO. En faisant tourner 6 PokéStops spécifiques, les joueurs pouvaient obtenir gratuitement une carte promotionnelle inédite à récupérer dans la forêt de Séoul.

Mais rapidement, ce qui semblait être une activité familiale et conviviale est devenue un véritable cauchemar. Sachant que la carte en question ne peut être obtenue qu'en participant physiquement à cette animation, la foule s'est amassée. Près de 5 heures avant le début de l'événement, plusieurs attroupements ont été notés. Au total, plus de 40 000 personnes étaient présentes, faisant craindre le pire aux autorités.

안녕하세요, 포켓몬코리아입니다.

오늘 증정 예정이었전 프로모 카드 “잉어킹”은 현장 안전 상의 이유로 취소되었습니다.



추후 온라인상 폼으로 접수 예정이며, 자세한 내용은 포켓몬 공식 SNS에서 안내 드리겠습니다.



온라인 폼에서 성함, 주소, 트레이너 ID, 주소 등 필요한 정보를 접수 받을… pic.twitter.com/Ay6DApBr2w — 【공식】포켓몬코리아 공식 채널 (@pokemonkrmkt) May 1, 2026

En effet, la ville de Séoul a voulu éviter de reproduire le scénario d'Halloween 2022, où un mouvement de foule avait coûté la vie à 159 participants. Malgré l'intervention des pompiers et de la police de la ville, The Pokémon Company a préféré prendre une mesure radicale : suspendre la distribution quelques minutes après le début de l'événement.

Une carte assez « faible », illégale en tournoi mais réunissant plusieurs Pokémon populaires

La distribution en question débutait le 1er mai et devait durer jusqu'à la fin du mois. Mais pour des raisons de sécurité, The Pokémon Company a annoncé sur X que « les participants à la collecte de tampons pourront soumettre un formulaire à partir du 4 mai pour recevoir la carte promotionnelle ». En attendant, certains chanceux qui ont pu récupérer la carte sur place la proposent à prix d'or sur les sites de vente en ligne.

Proposée entre 470 et plus de 700 euros sur eBay, la carte promotionnelle en question est un Magicarpe holographique possédant seulement 30 points de vie. Si elle est unique car elle possède le tampon du Pokémon Mega Festa, ce sont les monstres en arrière-plan qui rendent cette carte exceptionnelle.

Derrière le poisson bondissant, plusieurs autres Magicarpe (dont un chromatique) nagent aux côtés d'un Léviator et d'un Psykokwak. Enfin, dans un coin, un Pikachu sur une bouée salue les joueurs. À l'heure actuelle, impossible de savoir si cette carte restera exclusive à la Corée ou si elle arrivera en Europe. Mais si vous souhaitez l'ajouter à votre collection, cela risque de vous coûter cher !