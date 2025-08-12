Pokémon TCG : Une carte inédite de Pikachu provoque un vrai scandale chez McDonald's

De manière occasionnelle, McDonald's propose dans ses Happy Meal de petits boosters avec des cartes uniques à collectionner. Mais la dernière collaboration de ce genre a donné lieu à des scènes de chaos et à un gâchis massif.
Depuis plusieurs années, McDonald's a pris l'habitude de proposer des cartes Pokémon
comme jouets dans ses Happy Meal. Très attendues par les enfants, ces collaborations ont souvent viré au chaos à cause de scalpeurs et de revendeurs peu scrupuleux. Le phénomène a déjà été observé en 2021 suite à l'engouement massif du public pour les cartes brillantes, puis en 2024.
Malgré les dérives de ces campagnes promotionnelles, McDonald's souhaite toujours proposer des cartes Pokémon inédites à ses plus jeunes clients. La dernière campagne de ce genre a débuté le 9 août 2025
. Mais elle a rapidement fait parler d'elles sur les réseaux sociaux, une nouvelle fois à cause de scalpeurs. Ceux-ci ont multiplié les commandes en vue d'obtenir une seule carte : un petit Pikachu gourmand.
Pikachu et son hamburger : une carte exclusive du TCG Pokémon
La campagne en question était proposée pour une durée très limitée dans les établissements McDonald's japonais. En commandant un Happy Meal entre le 9 et le 11 août, les petits visiteurs recevaient un jouet Pokémon et un petit paquet contenant 2 cartes du TCG Pokémon.
Chaque paquet contenait au choix l'une des 5 cartes visibles, toutes possédant une illustration déjà proposée par le passé.
Mais la deuxième carte a capté tous les regards car il s'agit d'un Pikachu exclusif installé à la table d'un restaurant à l'enseigne jaune et se préparant à manger un hamburger
. Rapidement, les scalpeurs ont vu dans cette carte et cette campagne limitée une occasion de gagner beaucoup d'argent. Les revendeurs malveillants
se sont donc amassés dans les restaurants nippons, n'hésitant pas à commander plusieurs fois le précieux menu. Or, chaque restaurant n'avait reçu qu'entre 500 et 1000 paquets
. Les files d'attente à rallonge et les revendeurs ont écourté la campagne car le stock de cartes est tombé en rupture en moins de 24 heures seulement.
Un chaos sans précédent et un gaspillage massif provoqués par les scalpeurs
Cependant, cette pratique a donné lieu à deux dérives majeures qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux. La première est un afflux de paquets et de cartes Pikachu proposées à la revente
sur des sites divers comme eBay, Buyee ou Mercari. En fonction des quantités récoltées et des prix, les scalpeurs demandent entre 15 et 25 euros pour la carte seule. Mais les prix peuvent grimper pour des paquets scellés ou pour le set complet.
Néanmoins, le scandale vient du gaspillage alimentaire causé par l'avidité de certains
. En effet, les revendeurs peu scrupuleux ne mangeaient pas les Happy Meal commandés. Ils ne prenaient d'ailleurs pas la peine de les embarquer et laissaient les sachets de nourriture au milieu des restaurants ou en pleine rue
. Ce comportement honteux a beaucoup fait réagir, mais il rappelle un autre scandale impliquant un Happy Meal et une licence populaire.
Un scénario similaire à celui des jouets Chiikawa proposés au Japon au printemps 2025
C'est en effet la deuxième fois cette année que les restaurants McDonald's japonais sont confrontés à un gaspillage massif à cause du jouet d'un Happy Meal. En mai 2025, la chaine de fast-food proposait dans son menu enfant des jouets à l'effigie de Chiikawa et ses amis
, des personnages tirés d'un manga extrêmement populaire sur l'archipel. Cependant, les scalpeurs ont vu l'occasion de gagner beaucoup d'argent avec ces produits et la campagne promotionnelle n'a duré que deux jours.
Face à cette situation incontrôlable, McDonald's Japon a publié un communiqué
pour s'excuser auprès des consommateurs qui n'ont pu obtenir le petit paquet de cartes. Mais si une autre campagne promotionnelle populaire est proposée, il est possible qu'elle connaisse le même sort sans une quelconque forme de restriction.
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