Pokémon TCG : Une carte inédite de Pikachu provoque un vrai scandale chez McDonald's



le 12 août 2025 à 17h06 Publié par Justine Manchuelle le 12 août 2025 à 17h06

De manière occasionnelle, McDonald's propose dans ses Happy Meal de petits boosters avec des cartes uniques à collectionner. Mais la dernière collaboration de ce genre a donné lieu à des scènes de chaos et à un gâchis massif.