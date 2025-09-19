LEGO Pokémon : Ce leak dévoile le contenu du premier set et il va vous faire craquer

Dans le radar des collectionneurs de petites briques et de petits monstres depuis son annonce, la collection LEGO Pokémon est encore très secrète. Mais une fuite suggère que l'un des produits mettra en vedette les starters les plus connus au monde.
Au tout début du mois de septembre 2025, une première fuite annonçait que la collection LEGO Pokémon
inclurait 3 produits à son lancement. Même s'il s'agit d'une rumeur, les numéros des coffrets, leurs nombres de pièces et leurs prix de vente suggérés ont été partagés dans ce leak. Depuis cette annonce, les théories fusent quant aux Pokémon qui seront déclinés dans ces différents sets.
Le 19 septembre 2025, une nouvelle fuite a émergé. Celle-ci concernerait le plus cher des trois sets de départ, proposé à 649,99 euros.
Mais ce prix élevé serait lié à un détail majeur : il ne contiendrait non pas un, mais 3 Pokémon emblématiques pour toute une génération.
Bulbizarre, Salamèche et Carapuce réunis dans l'un des sets LEGO Pokémon ?
Dans les tout premiers jeux Pokémon, vous débutiez votre aventure en choisissant Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce.
Mais à en croire les leaks publiés par BrickTrap sur Reddit, vous n'aurez pas besoin de choisir parmi les trois petits monstres avec le set 72153. D'après les informations qu'il a obtenues, le plus important des trois produits contiendrait tout le nécessaire pour fabriquer les 3 Starters, soit environ 2000 pièces par Pokémon
.
Pokémon: The $650 set, 72153, is said to be buildable Kanto Starters (Bulbasaur, Squirtle, Charmander). 20 sets are rumored for 2026. (via Brick Tap sources + Max Baut)
byu/BrickTap inLegoleak
Cependant, il s'agit pour le moment d'une simple supposition. Aucun détail visuel sur le set n'a encore été partagé. De fait, il pourrait contenir des éléments supplémentaires comme des Poké Balls, une base pour installer les 3 compagnons ou une version miniature du labo du Professeur Chen, lieu où vous faisiez votre choix. Pour l'heure, il faut attendre une publication officielle de LEGO pour savoir si ce set à 650 euros sera bien à l'effigie des Starters de Kanto.
Une pluie de produits alliant petites briques et petits monstres prévue pour 2026 ?
Mais BrickTap ne s'arrête pas là en matière de révélations. Toujours d'après ses sources, LEGO prévoirait de sortir plus de 20 produits dans sa collection Pokémon rien que pour l'année 2026
. La première vague contenant les 3 références déjà évoquées arriverait dans les rayons au mois de février. Même si cela n'a pas été confirmé, une telle date est possible car coïncidant avec le Pokémon Day.
D'autres vagues seraient prévues tout au long de l'année, avec notamment une collection axée autour des briques interactives, déjà utilisées par le passé dans des sets Mario
. Mais que pensez-vous de ces fuites ? Allez-vous craquer pour le set à 650 euros ou pensez-vous que ce prix est trop élevé ? Partagez votre avis dans les commentaires juste en dessous !
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