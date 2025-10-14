Pokémon Wind & Waves : un leak massif dévoile la 10e génération du jeu culte

Pokémon Legends: Z-A est un action-RPG prévu le 16 octobre 2025 sur Switch et Switch 2, développé par Game Freak. Redécouvrez Kalos et Lumiose City dans une aventure ouverte, avec des combats en temps réel, des Mega-Évolutions inédites comme Mega Dragonite, des personnages marquants et une personnalisation poussée pour une expérience Pokémon renouvelée.