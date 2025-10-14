Pokémon Wind & Waves : un leak massif dévoile la 10e génération du jeu culte

Un nouveau leak évoque l'arrivée de Pokémon Wind & Waves, un épisode inédit attendu dès l'année prochaine, qui introduirait des mécaniques inédites, des archipels générés procéduralement et plusieurs fins possibles.
La franchise Pokémon s'apprêterait à vivre une nouvelle révolution. Selon un leak massif partagé sur ResetEra
, Game Freak préparerait la 10e génération de la licence avec un jeu baptisé Pokémon Wind & Waves
(Pokémon Vent et Pokémon Vagues en Français). Prévu pour 2026, ce titre introduirait une approche inédite du monde Pokémon, mêlant exploration libre, monde procédural et nouvelles créatures mystérieuses appelées « Seed Pokémon »
.
Une 10e génération centrée sur l'exploration maritime
Selon les informations de cette fuite, Pokémon Wind & Waves se déroulerait dans un archipel vaste et dynamique
, composé d'îles générées procéduralement. Chaque partie pourrait ainsi proposer une disposition différente, rendant chaque aventure unique.
Cette nouvelle approche évoque un monde en constante évolution, où la navigation, la météo et les conditions environnementales influenceraient directement les rencontres avec les Pokémon sauvages. Une direction ambitieuse qui semble vouloir renouer avec l'esprit d'exploration pure qui a fait le succès de la série.
Des seed Pokémon au cœur du gameplay
Le leak mentionne la présence de Seed Pokémon
, un nouveau type de créatures inédites. Leur rôle exact n'a pas encore été précisé, mais elles pourraient être liées à la croissance des îles ou à des éléments de gameplay en lien avec la nature et le climat.
Ces Pokémon mystérieux pourraient marquer une évolution majeure du bestiaire
, tout en donnant un sens plus organique à l'écosystème du jeu. Leur présence renforcerait la cohérence d'un monde vivant et connecté, où chaque élément de la faune et de la flore joue un rôle.
Un système de choix et de fins multiples
Autre nouveauté évoquée, plusieurs fins différentes seraient proposées selon les décisions du joueur.
Il serait ainsi possible de modifier le cours de son aventure selon les alliances, les captures ou même l'ordre dans lequel les régions seraient explorées.
Cette orientation narrative marquerait une rupture avec la linéarité habituelle des épisodes principaux, pour offrir une expérience plus personnalisée et immersive. Les rumeurs évoquent également un système de météo dynamique
et des zones marines interconnectées
, une première pour la série principale.
Comme toujours, il convient de rester prudent. Aucune annonce officielle n'a encore été faite par Game Freak ou The Pokémon Company
. Cependant, la cohérence des informations avec les précédents leaks, notamment le Teraleak de 2023, intrigue la communauté.
Si ces détails se confirment, Pokémon Wind & Waves pourrait bien marquer le plus grand tournant de la série depuis Légendes: Arceus
, en offrant un monde vivant, évolutif et profondément renouvelé.
En attendant, Pokémon Legends: Z-A
sort ce 16 octobre.
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