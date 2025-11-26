Pokémon TCG : L'extension Célébrations de retour en 2026 ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 novembre 2025 à 15h13
Sortie à l'origine pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise, l'extension Célébrations avait enchanté les collectionneurs du TCG Pokémon, notamment avec son reprint du premier Dracaufeu. Mais une marque déposée suggère un retour tout proche.
Pokémon TCG : L'extension Célébrations de retour en 2026 ?
Si vous collectionniez ou jouiez au TCG Pokémon en 2021, vous vous souvenez peut-être du set Célébrations. Cette petite extension composée de 50 cartes était proposée pour fêter le 25e anniversaire de la franchise lancée en 1996 au Japon. À l'image d'autres collections événementielles comme Évolutions, Générations ou 151, les boosters de cette extension n'étaient proposés que dans des coffrets spéciaux ou des mini-tins. 

Certains ont d'ailleurs multiplié les ouvertures, espérant ajouter à leur collection le Dracaufeu de première génération, le Noctali Star, le Magicarpe brillant ou encore le Mew shiny Gold rare, tous décorés du tampon du 25e anniversaire de Pokémon. Cependant, un détail repéré au Japon semble indiquer que cette extension anniversaire pourrait bien faire son grand retour en 2026, mais sous une forme différente.

Celebration Collection, une nouvelle extension anniversaire pour le TCG Pokémon

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Le site PokéBeach spécialisé dans les actualités sur la franchise Pokémon a noté qu'une nouvelle marque a été déposée par Pokémon Japan : Celebration Collection. Il ne s'agit donc pas du set lancé en 2021, mais d'une toute nouvelle série de cartes. Sans surprise, cette future extension pourrait être celle proposée aux joueurs et collectionneurs pour fêter les 30 ans de la franchise en 2026. 

Il s'agit d'un cap symbolique et The Pokémon Company prépare activement les festivités. D'ailleurs, il y a de grandes chances pour que de nombreuses annonces soient faites lors du Pokémon Day 2026 qui aura lieu en février prochain. Mais à quoi les amateurs du TCG Pokémon peuvent s'attendre avec cette Celebration Collection.

Quand cette nouvelle extension festive va-t-elle être lancée ?

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Dans un premier temps, PokéBeach rappelle que les marques déposées apparaissent entre 6 et 9 mois avant le lancement officiel des cartes et boosters associés. Les produits Celebration Collection pourraient donc être commercialisés au Japon dans le courant de l'été ou au début de l'automne 2026. En Europe et en Amérique du Nord, ces mêmes produits devraient arriver deux mois après leurs débuts japonais, donc possiblement pour Noël 2026. 

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Cependant, il s'agit d'hypothèses et non d'informations officielles. Il faut donc attendre une communiqué de The Pokémon Company pour connaître la date de sortie de ces produits. Quant aux cartes proposées dans ce set, elles sont encore inconnues du public.

Mais en se basant sur les cartes déjà proposées par le passé dans des extensions anniversaires, nous pouvons nous attendre aux monstres préférés de la communauté, notamment Pikachu, les Starters de première génération, les Évolitions et des Pokémon légendaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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