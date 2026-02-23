Que nous réserve le Pokémon Day 2026 ? Voici les annonces que les joueurs espèrent voir

Alors que la présentation officielle du 30e anniversaire approche à grands pas, les souhaits et les hypothèses sur les projets Pokémon à venir se multiplient. Découvrez 6 annonces que joueurs et collectionneurs espèrent voir pendant le Pokémon Presents 2026.
Chaque année, le Pokémon Presents
est l'occasion pour la firme aux petits monstres de célébrer son anniversaire tout en présentant les nouveautés prévues pour les prochains mois. Mais l'édition 2026 de cette présentation annuelle sera particulière car elle célèbre le 30e anniversaire de la licence.
De fait, les joueurs et les collectionneurs du monde entier espèrent que cet anniversaire sera accompagné de produits exclusifs et d'annonces de nouveaux jeux. Pour l'heure, seuls Pokémon Pokopia et Pokémon Champions sont confirmés. Mais en attendant, la communauté se met à rêver.
Si les pronostics vont se multiplier jusqu'à la révélation, plusieurs noms reviennent régulièrement dans les conversations de la communauté et sur les réseaux sociaux. Mais vont-ils devenir réalité ?
Le premier trailer de présentation de la 10e génération
Sans grande surprise, l'annonce la plus attendue par les petits et les grands dresseurs est la révélation de la 10e génération de jeux Pokémon. Suite au Tera leak présentant le calendrier des futurs projets de la licence, les noms de Pokémon Winds & Waves ont déjà été évoqués
.
Pour l'heure, ce nom n'a pas été confirmé. Mais sachant que les derniers jeux de la saga principale sont sortis il y a trois ans, l'arrivée d'une nouvelle génération en 2026 est plus que probable
. Ce serait également une belle manière de célébrer ce 30e anniversaire en faisant découvrir de nouvelles créatures à la communauté.
Des remakes pour Pokémon version Noire et Pokémon version Blanche
Avec les opus HeartGold et SoulSilver, Rubis Oméga et Saphir Alpha ou plus récemment avec Diamant Étincelant et Perle Scintillante, les 2e, 3e et 4e générations de jeux Pokémon ont eu droit à leur remake respectif. En toute logique, la 5e génération doit donc être la prochaine à recevoir sa version modernisée
pour les consoles actuelles de Nintendo.
Cependant, il y a eu deux versions des jeux Pokémon Noir et Blanc. Si un tel projet est révélé pendant la présentation, il faut espérer que les opus Noir 2 et Blanc 2 soient privilégiés.
Dans tous les cas, si elle se concrétise, cette annonce comblera les amateurs de la région d'Unys et les passionnés d'histoire, les deux jeux étant souvent cités comme possédant l'un des meilleurs scénarios de toute la franchise.
De nouveaux jeux axés sur la région de Johto
Les jeux Pokémon version HeartGold et Pokémon version SoulSilver sont régulièrement classés dans le Top 3 des opus les plus appréciés par la communauté. Très complets, graphiquement plaisants, proposant une multitude de Pokémon légendaires à capturer et de combats passionnants, ils continuent de captiver les joueurs 16 ans après leur sortie. Un remake de ces deux jeux très populaires avec des graphismes en 3D pourrait donc combler les nostalgique
s et faire découvrir aux jeunes joueurs la région de Johto.
Une extension anniversaire pour le TCG Pokémon
Le TCG Pokémon
a pris l'habitude de célébrer chaque anniversaire majeur de la franchise avec des produits exclusifs
. Par le passé, cela avait été le cas avec les extensions Générations et XY Évolutions pour les 20 ans de Pokémon ou Célébrations pour le 25e anniversaire des petits monstres.
Si elle n'a pas encore été dévoilée, une extension spéciale pour le 30e anniversaire de la franchise est plus qu'envisageable
. D'autant qu'une marque très proche de Célébrations a déjà été déposée au Japon
. Cependant, elle pourrait être officiellement présentée au public lors du Pokémon Presents.
Un potentiel DLC pour Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
sera lancé quelques jours seulement après l'anniversaire de Pokémon, le 5 mars 2026. S'il a de grandes chances d'apparaître lors de la présentation, il pourrait encore surprendre les joueurs
avec des nouveautés encore secrètes.
Les plus impatients peuvent espérer un nouveau trailer de gameplay, mais d'autres imaginent une mise à jour post-lancement ou l'annonce d'un éventuel DLC.
Un nouveau jeu spin-off, qu'il s'agisse d'un jeu Légendes Pokémon ou d'un remake d'un ancien titre
Les jeux n'appartenant pas à la saga principale sont présents depuis les débuts de Pokémon, qu'il s'agisse de Pokémon Stadium, de Pokémon Snap ou de Pokémon Donjon Mystère. Certains de ces opus offrant une nouvelle aventure dans le monde des petites créatures ont déjà eu droit à des remakes. L'arrivée des jeux Légendes Pokémon
permet aussi d'explorer d'autres époques ou de se focaliser sur une région en particulier.
Sur les réseaux sociaux, les joueurs espèrent ainsi voir arriver un jeu Légendes Pokémon ou redécouvrir des titres cultes avec des graphismes retravaillés. Parmi les jeux spin-off que les nostalgiques espèrent retrouver figurent, entre autres, Pokémon Donjon Mystère: Explorateur du Ciel, Pokémon Colosseum, Pokémon Ranger ou Pokémon XD: Le Souffle des Ténèbres.
Pour le savoir, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à la diffusion de la présentation officielle. Mais qu'espérez-vous voir lors du Pokémon Presents et quelle serait votre annonce de rêve pour ce 30e anniversaire ? Partagez votre avis dans l'espace commentaire ci-dessous !
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