Pokémon Pokopia ouvre enfin sa ville sous-marine avec sa première extension

La première partie du pass d'extension de Pokémon Pokopia est désormais disponible sur Nintendo Switch 2. Baptisée Fonds-Bulleux, elle introduit une nouvelle zone sous-marine à explorer, tandis que la mise à jour gratuite 2.0.0 ajoute notamment la capacité Plongée à tous les joueurs.

Une semaine après avoir dévoilé sa date de lancement, la première partie du pass d'extension de Pokémon Pokopia est désormais disponible sur Nintendo Switch 2. Baptisée Fonds-Bulleux, elle ouvre les portes d'une toute nouvelle zone sous-marine, tandis que la mise à jour gratuite 2.0.0 permet à tous les joueurs de profiter de nouvelles fonctionnalités, dont la capacité Plongée.

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Fonds-Bulleux ouvre enfin ses portes

Présentée lors du Nintendo Direct puis détaillée dans une longue vidéo de gameplay diffusée fin juillet, cette première extension emmène les joueurs au cœur de Fonds-Bulleux, une ville entièrement immergée où vivent de nombreux Pokémon aquatiques.

Les détenteurs du pass d'extension peuvent y construire de nouvelles structures, personnaliser leur aventure avec des meubles et des tenues inédites, mais aussi fabriquer un sous-marin inspiré de Sharpedo servant de base mobile. Plusieurs activités inédites font également leur apparition, comme la culture sous-marine ou l'utilisation de nouveaux équipements avec l'aide des Pokémon.

Une mise à jour gratuite et un contenu appelé à s'étoffer

En parallèle du lancement de Fonds-Bulleux, The Pokémon Company déploie la mise à jour 2.0.0, disponible gratuitement pour l'ensemble des joueurs de Pokémon Pokopia. Celle-ci introduit notamment la capacité Plongée, qui permet d'explorer les fonds marins sans posséder le pass d'extension, ainsi que la rencontre avec le Pokémon fabuleux Manaphy.

Pour accéder à ces nouvelles zones, il faudra toutefois avoir terminé la quête « Un environnement plus agréable » dans la région de Grisemer, tout en ayant déjà débloqué les capacités Saut et Surf.







Fonds-Bulleux ne constitue cependant que la première étape du pass d'extension. The Pokémon Company a d'ores et déjà confirmé l'arrivée de deux contenus supplémentaires au cours des prochains mois, qui viendront poursuivre l'enrichissement du jeu avec de nouvelles zones, fonctionnalités et activités.