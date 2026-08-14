Pokémon Pokopia joué par plus d'une personne sur 5 possédant une Nintendo Switch 2

The Pokémon Company et Nintendo viennent de dévoiler un nouveau chiffre record pour Pokémon Pokopia. Grâce au lancement récent du pass d'extension, le titre vient de franchir un cap majeur et ne compte pas d'arrêter en si bon chemin.

S'il n'est disponible que depuis le printemps, Pokémon Pokopia s'est rapidement imposé comme l'un des titres les plus doux et les plus appréciés de 2026 sur Nintendo Switch 2. Ce titre mêlant simulation de vie, exploration et construction est si populaire qu'il serait devenu le spin-off Pokémon le plus vendu de toute la saga.

Jusqu'à présent, il s'agissait de simples spéculations car aucun chiffre de vente officiel n'avait été communiqué. Mais alors qu'il vient d'accueillir la première partie de son pass d'extension, le jeu confirme qu'il est très apprécié des joueurs via un communiqué de presse.

Le cap des 5 millions de copies de Pokémon Pokopia vendues confirmé par Nintendo

Nintendo et The Pokémon Company ont annoncé que plus de 5 millions d'exemplaires de Pokémon Pokopia ont été vendus dans le monde depuis le lancement du titre en mars 2026. Ce chiffre n'est pas étonnant car, à ses débuts, le titre avait déjà frappé fort en se vendant à 2,2 millions d'exemplaires en seulement quatre jours (dont un million de copies uniquement au Japon). Cependant, le cap des 5 millions transforme le titre en véritable locomotive de la Nintendo Switch 2.

À l'heure où ces lignes sont rédigées, près de 24 millions de Nintendo Switch 2 ont été vendues dans le monde. Cela signifie qu'au moins un joueur sur 5 possédant la dernière console de Nintendo a craqué pour l'aventure colorée de Métamorph. Face à un tel succès, il semble que l'avenir soit radieux pour Pokémon Pokopia, avec un suivi garanti et potentiellement d'autres DLC ou pourquoi pas une suite.

L'une des nouvelles locomotives de Nintendo aux côtés de Mario Kart World ?

Même s'il avait été critiqué avant son lancement pour son esthétique et son gameplay évoquant Minecraft, les critiques comme les joueurs ont très vite été conquis par le titre. En effet, il amène un vent de fraîcheur dans la franchise aux petits monstres et rend l'expérience plus accessible pour un public habitué aux cosy games. Si vous êtes curieux, vous pouvez retrouver notre test complet du jeu juste en dessous.

Avec une telle popularité, il est possible que Pokémon Pokopia devienne l'un des jeux qui pousse les consommateurs à acheter une Nintendo Switch 2 au même titre que Mario Kart World. Il faudra surveiller les ventes à l'approche des fêtes de fin d'année, notamment celles du bundle contenant la console et la version dématérialisée du titre.