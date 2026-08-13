Pokémon Pokopia : Participez à un événement temporaire estival avec Barpau

Détendez-vous à la plage et invitez de nouveaux Pokémon à rejoindre votre coin de paradis dans Pokémon Pokopia avec un tout nouvel événement accessible depuis quelques heures.

Entre la mise à jour gratuite et le lancement de la première partie de son pass d'extension, Pokémon Pokopia offre déjà de nombreuses activités pour occuper les journées estivales.

À lire également Pokémon Pokopia ouvre enfin sa ville sous-marine avec sa première extension

Mais un événement de plus s'est récemment ajouté à la liste. Disponible depuis le 13 août 2026 pour une durée limitée, il met en avant l'un des grands plaisirs de l'été ainsi qu'un Pokémon peu apprécié. Découvrez sans attendre tous les secrets de l'événement « Des écailles pour Barpau ».

Partez à la recherche de Bel'écailles dans Pokémon Pokopia

Avant d'aller plus loin, précisons que vous pouvez lancer cet événement gratuit si vous avez terminé la construction du Centre Pokémon et débloqué l'accès aux Îles rêves. En lançant le jeu et en vous rendant devant le Centre Pokémon, vous verrez un petit Barpau attendant sagement devant la porte d'entrée. Après quelques larmes versées par le petit poisson, ce dernier vous dit qu'il trouve le lieu sympathique et qu'il est à la recherche de Bel'écailles (Prism scales en anglais).

Pour les trouver, rapprochez-vous des peluches pour parler avec Baudrive. Ce dernier pourra alors vous faire voyager sur les îles en question. Puis dirigez-vous vers les bords de l'île en question ou les plages pour ramasser des Bel'écailles. Amassez-en le plus possible car il s'agit d'une monnaie propre à l'événement que vous pourrez échanger contre des objets.

Une fois que vous avez fait le plein d'écailles, retournez au centre Pokémon et dirigez-vous vers le comptoir où Barpau vous attend. Vous pourrez alors obtenir les objets suivants :

La bouée en échangeant 5 Bel'écailles

La bouée géante en échange de 10 Bel'écailles

Le lit de sable en échange de 10 Bel'écailles

La lanterne flottante en échange de 10 Bel'écailles

La glacière en échangeant 10 Bel'écailles

Le kit de volley-ball de plage en échangeant 15 Bel'écailles

Deux habitats uniques à restaurer avec les objets de Barpau

Si ces objets permettent de personnaliser votre île, ils sont nécessaires pour créer des habitats uniques attirant deux Pokémon propres à cet événement. Vous pourrez restaurer l'habitat « Plage ludique » en plaçant un lit de sable juste à côté d'une bouée géante. Grâce à cet habitat estival, vous pourrez attirer Barpau et l'inviter à vous rejoindre.

Mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter son évolution Milobellus à votre Pokédex en restaurant un deuxième habitat spécial. Pour cela, vous devrez placer côte à côte la bouée, la glacière et le kit de volley-ball de plage. En réunissant ces trois éléments, vous allez créer l'habitat « Activités de plage », indispensable pour rencontrer l'élégant Milobellus.

L'événement « Des écailles pour Barpau » est accessible dès maintenant dans Pokémon Pokopia et il restera actif jusqu'au 28 août 2026 à 4h59 du matin, heure française.