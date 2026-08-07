Pokémon Pokopia sur le point de battre un record 4 mois après ses débuts

Alors que son pass d'extension est disponible depuis quelques jours, les résultats financiers de Pokémon Pokopia suggèrent qu'il serait un succès dépassant toutes les espérances.

Pour nous rafraîchir malgré les fortes chaleurs, Pokémon Pokopia vient de s'offrir une mise à jour sous-marine et a débloqué la première partie de son pass d'extension. Si elle amène une nouvelle zone à explorer, de nouveaux compagnons et une capacité inédite, de nombreux joueurs ont craqué pour le titre bien avant l'arrivée de ce contenu bonus.

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Le bilan financier de Nintendo du trimestre écoulé a récemment été dévoilé. Or, un chiffre surprenant est rattaché à Pokémon Pokopia : en l'espace de 4 mois, le jeu serait devenu le spin-off le plus vendu de la franchise, dépassant les chiffres des jeux Légendes Pokémon.

Plus de 5 millions de copies de Pokémon Pokopia vendues hors du Japon

Les bilans ne sont pas consultables par le grand public, hormis quelques chiffres partagés sur le site du magazine japonais Famitsu. Mais Joe Merrick (créateur du site Serebii) estime qu'en cumulant les ventes réalisées avant le début du nouvel exercice fiscal et celles enregistrées au Japon, Pokémon Pokopia est « probablement le jeu dérivé Pokémon le plus vendu de tous les temps, et ce en seulement quatre mois de commercialisation ».

With the sales we have now of at least 5.2 million excluding Japan from April onwards, if you include the likely Japan number based on Famitsu then...



Pokémon Pokopia is likely the best selling Pokémon spin-off game of all time in just 4 months of sale https://t.co/lWhVohdZ61 — Joe Merrick (@JoeMerrick) August 6, 2026

Les derniers chiffres de vente pour le mois d'avril s'élèvent à 5,2 millions d'exemplaires dans le monde. Toutefois, il faut noter que ces chiffres ne prennent pas en compte les ventes réalisées sur l'archipel nippon. Au vu de la popularité de Pokémon et des simulations de vie chez les joueurs japonais, les déclarations de Joe Merrick sont donc plus que probables.

Un spin-off qui pourrait bien entrer dans la légende

Si cette hypothèse se vérifie, il sera intéressant de regarder le total des ventes de Pokémon Pokopia à la fin de l'année fiscale 2026-2027. Rappelons à titre de comparaison que Légendes Pokémon : Z-A, le dernier spin-off en date avant le lancement de Pokémon Pokopia, s'était écoulé à 12,3 millions d'exemplaires. Mais la simulation de vie douce et colorée semble bien partie pour battre ce chiffre.

Pokémon Pokopia et son pass d'extension sont disponibles dès maintenant sur Nintendo Switch 2.