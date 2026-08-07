Pokémon Pokopia sur le point de battre un record 4 mois après ses débuts

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 août 2026 à 11h42
Alors que son pass d'extension est disponible depuis quelques jours, les résultats financiers de Pokémon Pokopia suggèrent qu'il serait un succès dépassant toutes les espérances.
Pokémon Pokopia sur le point de battre un record 4 mois après ses débuts

Pour nous rafraîchir malgré les fortes chaleurs, Pokémon Pokopia vient de s'offrir une mise à jour sous-marine et a débloqué la première partie de son pass d'extension. Si elle amène une nouvelle zone à explorer, de nouveaux compagnons et une capacité inédite, de nombreux joueurs ont craqué pour le titre bien avant l'arrivée de ce contenu bonus. 

À lire également

Pokémon Pokopia ouvre enfin sa ville sous-marine avec sa première extension

Pokémon Pokopia ouvre enfin sa ville sous-marine avec sa première extension

Le bilan financier de Nintendo du trimestre écoulé a récemment été dévoilé. Or, un chiffre surprenant est rattaché à Pokémon Pokopia : en l'espace de 4 mois, le jeu serait devenu le spin-off le plus vendu de la franchise, dépassant les chiffres des jeux Légendes Pokémon. 

Plus de 5 millions de copies de Pokémon Pokopia vendues hors du Japon

pokemon-pokopia-eau

Les bilans ne sont pas consultables par le grand public, hormis quelques chiffres partagés sur le site du magazine japonais Famitsu. Mais Joe Merrick (créateur du site Serebii) estime qu'en cumulant les ventes réalisées avant le début du nouvel exercice fiscal et celles enregistrées au Japon, Pokémon Pokopia est « probablement le jeu dérivé Pokémon le plus vendu de tous les temps, et ce en seulement quatre mois de commercialisation ».

Les derniers chiffres de vente pour le mois d'avril s'élèvent à 5,2 millions d'exemplaires dans le monde. Toutefois, il faut noter que ces chiffres ne prennent pas en compte les ventes réalisées sur l'archipel nippon. Au vu de la popularité de Pokémon et des simulations de vie chez les joueurs japonais, les déclarations de Joe Merrick sont donc plus que probables.

Un spin-off qui pourrait bien entrer dans la légende

pokemon-pokopia-pass-extension-maj-une

Si cette hypothèse se vérifie, il sera intéressant de regarder le total des ventes de Pokémon Pokopia à la fin de l'année fiscale 2026-2027. Rappelons à titre de comparaison que Légendes Pokémon : Z-A, le dernier spin-off en date avant le lancement de Pokémon Pokopia, s'était écoulé à 12,3 millions d'exemplaires. Mais la simulation de vie douce et colorée semble bien partie pour battre ce chiffre. 

Pokémon Pokopia et son pass d'extension sont disponibles dès maintenant sur Nintendo Switch 2.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pokopia ouvre enfin sa ville sous-marine avec sa première extension
Pokémon Pokopia 05 août 2026

Pokémon Pokopia ouvre enfin sa ville sous-marine avec sa première extension

La première partie du pass d'extension de Pokémon Pokopia est désormais disponible sur Nintendo Switch 2. Baptisée Fonds-Bulleux, elle introduit une nouvelle zone sous-marine à explorer, tandis que la mise à jour gratuite 2.0.0 ajoute notamment la capacité Plongée à tous les joueurs.
Pokémon Pokopia : Quel est le prix du Pass d'extension ?
Pokémon Pokopia 29 juillet 2026

Pokémon Pokopia : Quel est le prix du Pass d'extension ?

Certains joueurs et joueuses se demandent quel est le prix du Pass d'extension de Pokémon Pokopia. Nous vous donnons la réponse, avec des informations complémentaires.
Pokémon Pokopia partage la date de lancement de la partie 1 de son pass d'extension
Pokémon Pokopia 29 juillet 2026

Pokémon Pokopia partage la date de lancement de la partie 1 de son pass d'extension

Préparez-vous à un été rafraichissant et même sous-marin dans Pokémon Pokopia. Le titre vient de dévoiler la date de sortie de son premier pass d'extension et elle est très proche !

commentaire (0)