Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille jouables très bientôt sur les consoles Nintendo Switch

La rumeur circulait depuis plusieurs semaines mais elle vient d'être confirmée ! Les jeux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille seront bientôt disponibles sur les consoles Nintendo Switch, mais il y a un hic.
Il y a bientôt 30 ans, les débuts de deux titres teintés de rouge et de vert allaient laisser une empreinte indélébile dans la mémoire de millions de joueurs et dans l'industrie vidéoludique. Lancés en 1996 sur Game Boy, les jeux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille
sont les toutes premières de l'histoire de la franchise.
Pour permettre à un nouveau public de les découvrir et réveiller une vague de nostalgie chez les vétérans, ces deux versions ont eu droit à un remake en 2004 sur GameBoy Advance
. Plus de 20 ans après, une nouvelle génération va pouvoir se lancer dans cette aventure.
Les deux aventures sorties en 2004 débarquent sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
Dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de Pokémon, plusieurs rumeurs évoquaient l'ajout des versions Rouge Feu et Vert Feuille au catalogue des deux dernières consoles de Nintendo.
Le 20 février 2026, via un trailer officiel partagé sur la chaîne YouTube de Nintendo France, la nouvelle a été confirmée. Cependant, les deux titres ne bénéficieront pas de nouveaux graphismes ou d'un gameplay retravaillé.
Les jeux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille disponibles dans peu de temps sont identiques à ceux de leur lancement en 2004. Néanmoins, ceux-ci ne seront pas intégrés au catalogue Nintendo Classics de la GameBoy Advance ou intégrés à l'offre Nintendo Switch Online + Pack additionnel.
Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille disponibles lors du Pokémon Day 2026
Si vous souhaitez rejouer à ces deux opus, il faudra les acheter séparément.
Les précommandes sont d'ailleurs déjà ouvertes, mais le prix pourrait bien refroidir certains joueurs. Que ce soit la version Rouge Feu de Dracaufeu ou la version Vert Feuille de Florizarre, chaque jeu est proposé à 19,99 euros via le Nintendo eShop
.
Aucun bundle physique réunissant les deux jeux ne semble à l'ordre du jour, mais il est précisé que ces portages Pokémon sont jouables sur Nintendo Switch ainsi que sur Nintendo Switch 2. Enfin, pour rendre hommage aux jeux d'origine, les deux titres seront disponibles à partir du 27 février 2026.
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