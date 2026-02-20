Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille jouables très bientôt sur les consoles Nintendo Switch

La rumeur circulait depuis plusieurs semaines mais elle vient d'être confirmée ! Les jeux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille seront bientôt disponibles sur les consoles Nintendo Switch, mais il y a un hic.

Les deux aventures sorties en 2004 débarquent sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

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Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille disponibles lors du Pokémon Day 2026

Il y a bientôt 30 ans, les débuts de deux titres teintés de rouge et de vert allaient laisser une empreinte indélébile dans la mémoire de millions de joueurs et dans l'industrie vidéoludique. Lancés en 1996 sur Game Boy, les jeuxsont les toutes premières de l'histoire de la franchise.Pour permettre à un nouveau public de les découvrir et réveiller une vague de nostalgie chez les vétérans,. Plus de 20 ans après, une nouvelle génération va pouvoir se lancer dans cette aventure.Dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de Pokémon, plusieurs rumeurs évoquaient l'ajout des versions Rouge Feu et Vert Feuille au catalogue des deux dernières consoles de Nintendo.Le 20 février 2026, via un trailer officiel partagé sur la chaîne YouTube de Nintendo France, la nouvelle a été confirmée. Cependant,Les jeux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille disponibles dans peu de temps sont identiques à ceux de leur lancement en 2004. Néanmoins, ceux-ci ne seront pas intégrés au catalogue Nintendo Classics de la GameBoy Advance ou intégrés à l'offre Nintendo Switch Online + Pack additionnel.Les précommandes sont d'ailleurs déjà ouvertes, mais le prix pourrait bien refroidir certains joueurs. Que ce soit la version Rouge Feu de Dracaufeu ou la version Vert Feuille de Florizarre,Aucun bundle physique réunissant les deux jeux ne semble à l'ordre du jour, mais il est précisé que ces portages Pokémon sont jouables sur Nintendo Switch ainsi que sur Nintendo Switch 2. Enfin, pour rendre hommage aux jeux d'origine,