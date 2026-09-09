Pokémon Pokopia présente le deuxième DLC de son pass d'extension en vidéo

Après un détour par Fonds-Bulleux, Pokémon Pokopia compte bien changer votre ville en défilé de mode avec le contenu de la deuxième partie de son pass d'extension. Préparez-vous également à vous faire de nouveaux amis !

Métamorph et ses amis se sont brièvement invités lors du Nintendo Direct du 9 septembre 2026 pour présenter la prochaine nouveauté de Pokémon Pokopia. Rappelons que le titre a reçu son pass d'extension au tout début de l'été et que ce dernier est divisé en trois parties.

La première partie, très aquatique, a ajouté une nouvelle ville sous-marine, des Pokémon inédits à rencontrer, des plantations fruitées et des abysses à explorer. Lors de l'événement, la deuxième partie du pass d'extension a été présentée avec son thème central : les accessoires.

Des accessoires de mode et de nouveaux Pokémon annoncés

Une fois cette mise à jour déployée, vous pourrez donner une touche d'originalité à vos compagnons Pokémon préférés mais aussi à Métamorph grâce à des accessoires de mode. Le trailer présente des lunettes de soleil, un ruban aux couleurs de Nymphali, un petit nœud blanc ou encore un nœud papillon rouge.

Si les accessoires sont la principale nouveauté de la partie, Pokémon Pokopia accueillera de nouveaux compagnons au lancement de cette nouvelle partie. Trois noms sont évoqués dans la vidéo : Doduo, Skitty et Roussil. Mais il est précisé que bien d'autres pourront vous rendre visite.

La partie 2 du pass d'extension de Pokémon Pokopia disponible avant la fin de l'année

Si elle ne proposera pas de nouvelle ville à explorer pour le moment, cette deuxième partie sera l'occasion de créer des clichés étonnants, de donner du style à vos petits compagnons et d'exploiter de nouvelles capacités. Cependant, il est important de rappeler que pour profiter du contenu du pass d'extension, il faut dépenser de l'argent réel. Ce dernier, réunissant trois DLC différents répartis sur plusieurs mois, est proposé à 34,99 euros.

En attendant de découvrir ces nouveautés, Pokémon Pokopia et la première partie de son pass d'extension sont d'ores et déjà disponibles, exclusivement sur Nintendo Switch 2. La partie 2 sera lancée d'ici fin 2026, sans date précise pour le moment.