Pokémon s'offre la meilleure année financière de son histoire notamment grâce à Pokémon Pokopia

Pour son 30e anniversaire, la franchise la plus lucrative au monde a droit à un cadeau digne de ce cap historique. En effet, un rapport révèle qu'en 2026, Pokémon a enregistré son plus gros chiffres d'affaires annuel net et l'année n'est pas terminée.

Cela ne vous a pas échappé : Pokémon célèbre cette année son 30e anniversaire et la licence s'invite dans tous les domaines. Des sets LEGO à une extension spéciale du TCG Pokémon en passant par des glaces à l'eau aux couleurs de Dracaufeu et d'Ectoplasma, les petits monstres sont partout.

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L'omniprésence des produits dérivés mais aussi des jeux comme Pokémon Pokopia et Pokémon Pocket rappelle que la franchise créée en 1996 est encore à ce jour l'une des plus lucratives au monde. D'ailleurs, les données rapportées par l'analyste japonais Serkan Toto suggèrent que l'entreprise The Pokémon Company aurait généré 531 milliards de yens de ventes en 2026. Cela représenterait plus de 3,4 milliards de dollars.

Un chiffre record pour The Pokémon Company qui va continuer de grimper

Dans son bilan publié le 1er juin 2026 qu'il a baptisé « Une nouvelle année, un nouveau record pour The Pokémon Company », l'analyste explique que la firme a enregistré une hausse de 29 % de son chiffre d'affaires par rapport à 2025 et surtout une progression spectaculaire sur cinq ans. Depuis 2021, The Pokémon Company a multiplié ses revenus par quatre et plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène.

Le premier point notable est l'explosion du TCG Pokémon, qui attire aujourd'hui des consommateurs de plus en plus nombreux. Le deuxième point est la multiplication des produits dérivés, adaptés à tous les publics, à tous les budgets et déclinés dans des collections variées.

Enfin, il ne faut pas oublier les jeux vidéo. En 5 ans, plusieurs nouveaux titres ont rejoint le catalogue, notamment Pokémon Écarlate et Violet, Légendes Pokémon: Arceus, Légendes Pokémon: Z-A, Pokémon Pocket ou encore Pokémon Champions.

Plus de 9 millions de copies des jeux vidéo Pokémon lancés en 2026

Sur la seule année 2026, une partie du chiffre d'affaires a été générée par Pokémon Pokopia, la simulation de vie lancée en mars dernier sur Nintendo Switch 2. Avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus et un pass d'extension disponible depuis peu, le titre est un vrai succès. L'arrivée des rééditions des jeux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sur Nintendo Switch contribue également à cette réussite, avec plus de 4 millions d'exemplaires écoulés.

Il est toutefois important de préciser que le bilan parle de revenus de The Pokémon Company dans sa globalité et non des recettes uniquement générées par les jeux vidéo. Mais 2026 est encore loin d'être terminée. Entre les nouveaux sets LEGO et le lancement des extensions 30e anniversaire et Règne Delta du TCG Pokémon, le chiffre va encore grimper d'ici au 31 décembre 2026.