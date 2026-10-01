Pokémon Pokopia fête Halloween à sa manière avec un événement spécial

Tremblez, habitants de Pokémon Pokopia car dans quelques jours, citrouilles, fantômes et Métamorph farceur comptent bien vous faire peur en échange de quelques sucreries.

Dans quelques jours, Pokémon Pokopia va célébrer son tout premier événement d'Halloween. Pour l'occasion, Métamorph va recevoir des visiteurs effrayants mais impatients de découvrir les aménagements de l'île. En effet, Nintendo a récemment annoncé un nouvel événement temporaire pour la simulation de vie et il débutera dans quelques jours à peine.

Une invasion de citrouilles juste à temps pour Halloween

Qui dit Halloween dit évidemment citrouilles. C'est donc tout naturellement que Pitrouille et Banshitrouille feront leurs débuts dans Pokémon Pokopia lors de cet événement temporaire. Pour cette occasion, le centre Pokémon sera entièrement décoré aux couleurs d'Halloween. En plus des toiles d'araignée et des citrouilles, des décorations inspirées par les Pokémon chauve-souris et par Spectrum seront visibles. Mais ce n'est pas tout.

Halloween est également la fête des sucreries. Ces douceurs auront un rôle important car l'événement en question a été baptisé « Les surprises sucrées de Pitrouille ». Après avoir parlé au petit Pokémon citrouille devant le centre Pokémon, ce dernier vous demandera de récupérer des sucettes citrouilles.

Pour cela, vous devrez tout d'abord surprendre les Pokémon vivant dans votre coin de paradis en utilisant la capacité Copie de Zorua. Précisons que celle-ci peut être apprise en vous rendant à Grisemer. Une fois surpris, les Pokémon en question vous donneront les sucettes qui serviront de monnaie d'échange.

Récupérez des décorations effrayantes lors de cet événement temporaire de Pokémon Pokopia

Tout comme lors de l'événement dédié à Barpau et Milobellus, une collection d'objets spéciaux sera en vente dans le centre Pokémon. Vous pourrez alors échanger les sucettes citrouilles contre un sarcophage de Tutankafer, un arbre Desséliandre, des citrouilles décoratives, une statue, des ballons avec Pikachu et bien plus encore. Vous pourrez ensuite placer ces éléments dans votre village pour créer une ambiance effrayante.

L'événement « Les surprises sucrées de Pitrouille » débutera le samedi 17 octobre 2026 à 5 h et restera actif jusqu'au dimanche 1er novembre 2026 à 4 h 59, heure française.