Pokémon Pokopia dévoile un événement automnal et la date de sortie du DLC 2

La fin d'année sera bien remplie pour les joueurs de Pokémon Pokopia. Deux nouveautés vont arriver en jeu dans les prochaines semaines, dont la deuxième partie du Pass d'extension.

Présentée en vidéo en septembre dernier, la deuxième partie du Pass d'extension de Pokémon Pokopia n'avait pas encore de date de sortie. Ce nouveau DLC, consacré à la personnalisation et amenant de nouveaux Pokémon sur votre île, devait arriver avant la fin de l'année 2026.

Mais le 4 novembre 2026, The Pokémon Company a officiellement révélé le nom de cette deuxième partie ainsi que sa date de sortie. Si vous avez craqué pour le pass, sachez que vous pourrez en profiter entre un chocolat chaud et les préparatifs des fêtes.

Déclic Déco, le deuxième DLC de Pokémon Pokopia, disponible juste avant les fêtes

Cette deuxième partie, baptisée Déclic Déco, sera disponible dès le 9 décembre prochain. Pour en profiter, les joueurs devront respecter deux conditions.

Dans un premier temps, il est impératif d'acheter le Pass d'extension de Pokémon Pokopia (proposé à 34,99 euros sur le Nintendo eShop) et de télécharger la mise à jour 3.0.0 du titre. Ensuite, ils devront avoir validé les trois requêtes suivantes : « Un environnement plus agréable », « Reconstruire le Centre Pokémon » de Terrassec et « Une peluche à trouver ».

Une fois ces étapes validées, les joueurs pourront partir à la rencontre de Doduo, Skitty, Feunnec et leurs évolutions. Ils pourront également personnaliser leurs compagnons préférés avec différents accessoires de mode. Mais pour patienter jusqu'au 9 décembre, une autre surprise (cette fois-ci gratuite) est prévue.

Des pommes à foison pour une durée limitée

Dès les 16 novembre 2026, Métamorph pourra participer à l'événement des Pommes. Verpom, le Pokémon vedette de cette surprise, l'attendra devant le Centre Pokémon pour lui donner une mission : rapporter des Pommes Nectar. Faisant office de monnaie, ces Pommes Nectar pourront être échangées contre des objets inédits. Ceux-ci permettront de personnaliser votre coin de paradis, mais aussi de créer des habitats spécifiques pour attirer les évolutions de Verpom.

Vous pourrez participer à ce festival des pommes à partir du 16 novembre et l'événement restera actif jusqu'au 1er décembre 2026. Rappelons que Pokémon Pokopia est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2.