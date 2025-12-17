Pokémon Pocket va vous offrir 5 boosters et 36 Sabliers pour Noël 2025

Parce que le Père Cadoizo a pensé à tous les dresseurs du monde entier, il va glisser dans l'application Pokémon Pocket une campagne des fêtes avec de nombreux cadeaux à récupérer.
La période des fêtes de fin d'année est propice aux cadeaux, y compris dans nos titres préférés. En décembre 2024, quelques semaines à peine après ses débuts, Pokémon Pocket jouait les Père Noël en proposant une semaine bonus avec des récompenses gratuites
offertes à chaque jour de connexion.
Cette année, le Père Cadoizo (le Pokémon Livraison dont les couleurs rappellent celles d'un célèbre personnage) a décidé d'offrir une nouvelle fois de belles surprises aux collectionneurs de Pokémon Pocket. Dès le jour de Noël, les joueurs et joueuses qui se connectent pourront récupérer gratuitement quelques surprises en réalisant des missions très simples.
La campagne de Noël de retour dans Pokémon Pocket
Cette nouvelle campagne de Noël sera accessible à l'ensemble des joueurs de Pokémon Pocket à partir du 25 décembre 2025.
La quasi-totalité des missions proposées vous demanderont simplement de vous connecter au jeu pour obtenir la récompense associée.
Chaque jour jusqu'au 1er janvier 2026, une surprise vous attendra donc dans l'application. Pour la récupérer, vous devrez aller dans l'onglet Missions du jeu, puis dans la catégorie spéciale associée
. Son nom français n'est pas encore connu, mais il devrait s'appeler « Christmas Holidays » dans la langue de Shakespeare.
En complément de ce bonus de connexion, d'autres missions spéciales seront proposées et réalisables à tout moment pendant cette semaine festive. Certaines missions vous demanderont entre autres de partager une carte avec un ami, d'utiliser la Pioche miracle 7 fois ou encore de participer à 7 combats différents
. Les combats solo comptent dans la progression de cette mission et gagner le match n'est pas obligatoire.
Cinq boosters gratuits des extensions de la série B à ouvrir jusqu'à la nouvelle année
En validant les 10 missions de cette campagne de Noël, les joueurs et joueuses de Pokémon Pocket récupéreront gratuitement 36 Sabliers boosters
. Grâce à eux, ils pourront ouvrir 3 paquets supplémentaires ou accélérer le temps avant l'ouverture d'un nouveau booster. Mais la liste des cadeaux offerts en récompense de ces missions inclut également 5 paquets provenant de la série B.
Vous pourrez donc ouvrir 3 boosters de Méga-Ascension (1 paquet Léviator, 1 paquet Altaria et un paquet Braségali) ainsi que deux boosters d'Embrasement écarlate.
Des promotions temporaires seront également proposées sur l'achat de Poké Lingots dans la boutique en jeu.
Alors entre deux diners en famille, n'oubliez pas de valider ces missions et profitez de la magie des fêtes dès le 25 décembre dans Pokémon Pocket.
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