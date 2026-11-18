Jusqu'à présent, l'événement de Combat solo de Pokémon Pocket permettait de récupérer 5 cartes différentes en défiant l'IA. Mais pour les débuts de l'année C, les règles changent.

Les habitués de Pokémon Pocket vous diront que jusqu'à l'arrivée de Fusion double, l'événement de Combat solo fonctionnait selon des règles simples. Les joueurs devaient enchaîner les duels contre l'IA dans plusieurs niveaux de difficulté allant de Facile à Expert. En récompense, ils pouvaient obtenir de manière aléatoire des boosters Promo contenant l'une des 5 cartes exclusives de l'événement.

Depuis le 18 novembre 2026, l'événement est à nouveau disponible en jeu. Cependant, DeNA a décidé de revoir les règles de cet événement temporaire. Désormais, l'événement de Combat solo a un nouveau nom, propose de nouvelles manières d'obtenir des cartes et il permet de récupérer jusqu'à 8 cartes différentes.

Huit cartes différentes à récupérer en effectuant différentes missions quotidiennes

Pendant toute la durée de l'événement, les missions quotidiennes de Pokémon Pocket changent. En temps normal, il faut valider jusqu'à 3 missions pour obtenir des sabliers. Désormais, la jauge maximale passe à 4 missions et permet de récupérer 2 Sabliers Miracle, 4 Sabliers Boosters et un ticket boutique promotionnel qui peut être échangé dans la boutique contre l'une des 8 cartes.

Mais attention : pour acheter une carte, il faut économiser entre 2 et 9 tickets boutique Promo pour la plus chère d'entre elles, à savoir le Méga-Mewtwo Y EX. Il s'agit d'une carte inédite qui n'est pas disponible dans l'extension Fusion double. Les autres cartes obtenables de cette manière sont Deoxys holographique, Sepiatop, Sepiatroce, Cosmog, Cosmovum, Lunala et le Convertisseur géométrique Y. Toutes possèdent le tampon Promo-C et ne peuvent pas être échangées.

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En plus des tickets obtenus en validant des missions quotidiennes, ces mêmes missions peuvent donner en récompense un booster Promo-C contenant l'une des 8 cartes. Pour les obtenir, il vous sera demandé d'utiliser votre jauge énergie pour ouvrir un Booster, d'utiliser la Pioche miracle une fois ou de participer à un combat.

Les changements de l'événement de combat solo dans Pokémon Pocket

Vous pourrez également gagner des paquets en participant à des défis de Combat Solo comme c'était le cas jusqu'à présent. Cependant, les règles ont elles aussi changé dans cette catégorie. Il y a toujours 4 niveaux de difficulté proposés avec une chance d'obtenir un booster Promo-C en récompense bonus. Toutefois, vous n'aurez le choix qu'entre une petite sélection de decks préconstruits ou vos propres jeux pour relever ces défis.

L'événement Booster Promo C série 1 est déjà disponible dans Pokémon Pocket et il restera actif jusqu'au 2 décembre 2026.